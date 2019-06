O Σον Πεν θα συμπρωταγωνιστήσει με τα παιδιά του σε ταινία

Μάλιστα θα σκηνοθετήσει κιόλας την ταινία «Flag Day»

Ο Σον Πεν σχεδιάζει να σκηνοθετήσει και να πρωταγωνιστήσει στη δραματική Flag Day μαζί με την κόρη του Ντίλαν Πεν, τον γιο του Χόπερ Πεν και τους Τζος Μπρόλιν και Μάιλς Τέλερ.

Ο Τζεζ Μπάτεργουόρθ έγραψε το σενάριο, το οποίο βασίζεται στα απομνημονεύματα της Τζένιφερ Βόγκελ του 2005 Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life το οποίο περιγράφεται ως αποκαλυπτικό πορτρέτο του πατέρα της, ενός επικίνδυνου αλλά και γοητευτικού πρωταγωνιστή του υποκόσμου με παράνομες δραστηριότητες, ο οποίος παράλληλα φρόντιζε για την κόρη του με όποιον τρόπο μπορούσε.

Στο υπόλοιπο καστ περιλαμβάνονται ο βραβευμένος με Tony, Νόρμπερτ Λίο Μπόατζ, ο Ντέιλ Ντίκι, ο Έντι Μάρσαν και η Κάθριν Ουίνικ.

Παραγωγοί είναι οι Ουίλιαμ Χόρμπεργκ, Τζον Κίλικ και Φερνάντο Σουλίτσιν με εταιρείες παραγωγής τις Wonderful Films, Rahway Road, New Element Films και Clyde Is Hungry Films.

Ο Σον Πεν έχει βραβευθεί δύο φορές με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τις ταινίες Milk και Mystic River και έχει σκηνοθετήσει τα φιλμ Into the Wild, The Pledge, The Crossing Guard και The Indian Runner.

Η Ντίλαν Πεν έχει εργαστεί ως μοντέλο και θα εμφανιστεί σε ρόλους στις ταινίες Elvis & Nixon και Condemned.