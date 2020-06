Η αλλαγή στην εμφάνιση της Γιούσεφ που την έκανε ακόμη πιο σέξι

View this post on Instagram

Καλησπέρα στα αστεράκια μου❤🌟Με αλλαγμένο μαλλί κ’ διάθεση έρχομαι απόψε να σας αναστατώσω κ’ να γνωριστούμε στο 1.'Πανδαισία Γεύσεων' Παρασκευόπουλου 39 Πλατεία Θυμαράκια(9:00) λίγο αργότερα πάμε 2.'Το στέκι της Αννας' Περιστέρι (1:30) κ’ κλείνουμε το βράδυ μας στο αγαπημένο μου 3. 'Jojo' Μπουρνάζι για ένα καυτό πάρτι!🔥Ερωτεύσου τη ζωή σου..Το κάθε της λεπτό."💋