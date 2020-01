Μοντέλο έστελνε γυμνές φωτογραφίες για τους πυρόπληκτους στην Αυστραλία

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Αυστραλία έχουν προκαλέσει την παγκόσμια κινητοποίηση ανώνυμων και επωνύμων από τον χώρο του αθλητισμού, του θεάματος και της showbiz, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανακούφιση των πληγέντων.

Η Kaylen Ward, μοντέλο από το Λος Άντζελες, με… θαυμαστές αναλογίες, σκέφτηκε έναν ξεχωριστό τρόπο για να παρακινήσει το ανδρικό κοινό να συνεισφέρει οικονομικά στους πυρόπληκτους.

Στις 4 Ιανουαρίου ανακοίνωσε μέσω twitter ότι όποιος προσφέρει τουλάχιστον 10 δολάρια σε οργανισμούς που μαζεύουν χρήματα για την ανακούφιση των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία, θα λαμβάνει από εκείνη μία γυμνή φωτογραφία της! Μάλιστα ανέφερε, ότι ο δωρητής έπρεπε να στείλει και τη σχετική επιβεβαίωση για την καταβολή του ποσού.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf

— THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020