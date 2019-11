Τίνα Τέρνερ: Γιορτάζει και δηλώνει πως είναι «μια χαρούμενη 80άρα»

«Νιώθω καλά, έχω περάσει κάποιες πολύ σοβαρές ασθένειες, που ξεπερνώ»

«Καθώς γίνομαι 80 χρονών, θα 'θελα να πιστεύω ότι έγινα σοφή σε κάποια πράγματα» είπε η Τίνα Τάρνερ στο Rolling Stone. Μπορεί, αλλά δεν έχει υπάρξει ποτέ αναγέννηση μουσικού σαν την επιστροφή της Τίνα, τη δεκαετία του 1980. Έγινε σταρ σε ηλικία 44 χρόνων. Τέτοια πράγματα απλά δεν γίνονται.

Συνάντησε το Μπρόντγουεϊ ως η «Τίνα του μιούζικαλ». Ξεκίνησε ως το ήμισυ του «Ike and Tina Turner», κόσμησε το εξώφυλλο του δεύτερου τεύχους του Rolling Stone, τον Νοέμβριο του 1976. Ο κόσμος δεν ήξερε ότι ο γάμος της ήταν ένα δωμάτιο βασανιστηρίων. Αλλά αυτή είναι η πρώιμη Τίνα, σήμερα γιορτάζουμε την Τίνα που μεγάλωσε, την Τίνα που απελευθερώθηκε με το «Private Dancer» το 1984 και έγινε ένα τελείως καινούργιο είδος σταρ της ποπ.

Καμία άλλη δεν θα μπορούσε να κάνει το «Private Dancer» -το είχε γράψει ο Μαρκ Νόπφλερ των Dire Straits-, αυτή τη σπαρακτική μπαλάντα μιας γυναίκας που πουλάει το κορμί της ενώ την παίρνουν τα χρόνια. Το τραγούδι «αφηγείται την ιστορία γυναικών σαν και μένα, που έχουν πιαστεί στα δίχτυα δυσάρεστων καταστάσεων, που με κάποιον τρόπο βρίσκουν τον δρόμο να συνεχίσουν» είπε.

Στην αρχή, όταν δραπέτευσε από τον Άικ, η μουσική βιομηχανία την είχε για τελειωμένη. Μαύρη, γυναίκα, και να πλησιάζει τα 40. Η Τίνα όμως βρήκε καινούργια ζωή ανάμεσα στα πιτσιρίκια του New Wave και έγινε ένας από τους πρώτους σταρ του MTV. To «Ball Of Confusion», το ντουέτο της με τους Heaven 17 - Βρετανοί από το Σέφιλντ που έπαιζαν New Romantic synth-pop -, έγινε βασικό στο MTV. Όπως η ίδια αναπολεί, «ο Μάρτιν (Γουέαρ των Heaven 17), που πρακτικά ήταν ένας νεαρός, αν και πολύ ταλαντούχος, πίστεψε ότι αυτή η μεσήλικας τραγουδίστρια είχε λαμπρό μέλλον». Και ο Μάρτιν ήταν ο παραγωγός του επόμενού της σιγκλ, ενός τραγουδιού του Αλ Γκριν, του «Let's Stay Together». Και αυτό το σιγκλ ήταν ο βράχος πάνω στον οποίο χτίστηκε το «Private Dancer».

Η βραδιά στην οποία εκτοξεύθηκε επιτέλους η καριέρα της ήρθε τον Ιανουάριο του 1983, χάρη σε έναν από τους μεγαλύτερους θαυμαστές της: έναν τύπο που άκουγε στο όνομα «Ντέιβιντ Μπόουι». Όταν ο Thin White Duke εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη, τα αφεντικά στην Capitol έτριβαν τα χέρια τους που είχαν πιάσει την καλή, ήθελαν να τον τραπεζώσουν, αλλά ο Μπόουι τους είπε ότι είχε κανονίσει εκείνο το βράδι: θα πήγαινε ν' ακούσει την αγαπημένη του τραγουδίστρια στο Ritz. Και τους είπε ότι και αυτοί θα έκαναν το ίδιο. Η αγαπημένη τραγουδίστρια του Μπόουι δεν ήταν άλλη από την Τίνα Τάρνερ.

Όταν ανέβηκε η Τίνα στη σκηνή εκείνο το βράδυ, δεν είχε ιδέα ότι ο Μπόουι είχε σύρει μαζί του τα μεγάλα κεφάλια της Capitol και τις μισές ροκ εντ ρολ διασημότητες του Μεγάλου Μήλου. Στο «My Love Story», τα απομνημονεύματά της που κυκλοφόρησαν φέτος, γράφει: «Η δική μου στιγμή της Σταχτοπούτας. Εκείνη η βραδιά στο Ritz ισοδυναμούσε με το ότι πήγα στον χορό (μείον τον Πρίγκιπα), γιατί άλλαξε δραματικά τη ζωή μου». Η Τίνα έμεινε έως το ξημέρωμα, παρέα με τον Μπόουι, τον Κιθ Ρίτσαρντς και τον Ρον Γουντ, τζαμάροντας παλιά τραγούδια Motown στο πιάνο και αδειάζοντας την προμήθεια που είχε κάνει το ξενοδοχείο σε Jack Daniels. Δεν το ήξερε τότε, αλλά από εκείνη τη βραδιά και μετά, αυτή θα ήταν η πραγματικότητά της.

Η φιλία του Μπόουι με την Τίνα έγινε μια από τις πιο συγκινητικές φιλίες διασημοτήτων στη δεκαετία του 1980. Πάντα ο ένας επαινούσε σε ουράνιο βαθμό τον άλλον. Και συνεργάζονταν σε κάποιες από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της καριέρας τους. Ειδικά, στο ντουέτο «Tonight» που ο Ντέιβιντ είχε γράψει μαζί με τον Ίγκι Ποπ.

Στα 80ά γενέθλια αυτής της γυναίκας, αυτής της μουσικού, υψώνουμε το ποτήρι σε πρόποση.