Άγρια επεισόδια στο πανεπιστήμιο UCLA για τη Γάζα – Συγκρούσεις μεταξύ φιλοπαλαιστίνιων και φιλοϊσραηλινών

Χαμός γίνεται με τις διαμαρτυρίες για τον πόλεμο στη Γάζα στις ΗΠΑ, καθώς έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις οι συγκρούσεις σε πανεπιστήμια της χώρας.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα οι συγκρούσεις που ξέσπασαν την Τρίτη (30/04) στην πανεπιστημιούπολη του UCLA στο Λος Άντζελες μεταξύ φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών και φιλοϊσραηλινών.

Όπως αναφέρει η φοιτητική εφημερίδα του UCLA, οι διαδηλωτές υπέρ των Ισραηλινών προσπάθησαν να διαλύσουν έναν καταυλισμό φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών στην πανεπιστημιούπολη.

So far, the most violent things I’ve seen at campus protests are police and counter-protestors, like these ones shooting fireworks at a quiet encampment at UCLA. pic.twitter.com/A3MWZz0iFg

Βίντεο που «ανέβηκαν» στα social media δείχνουν συγκρούσεις, κροτίδες που εκρήγνυνται κοντά σε ομάδες διαδηλωτών, ενώ άλλα άτομα γκρεμίζουν μεταλλικά οδοφράγματα γύρω από τον καταυλισμό.

Το UCLA κήρυξε παράνομο τον φιλοπαλαιστινιακό καταυλισμό το βράδυ της περασμένης Τρίτης, όταν και οι πανεπιστημιακές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή της Αστυνομίας.

Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες είπε ότι ανταποκρίνεται σε κλήση λόγω «πολλαπλών πράξεων βίας εντός του μεγάλου καταυλισμού».

NOW at UCLA: Pro-Israel protesters just tore down the metal barricades and began ripping flags off the encampment. They trying to break in the encampment to fight people. pic.twitter.com/C5uVAEZuoh

— Joey Scott (@joeyneverjoe) May 1, 2024