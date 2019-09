Η πριγκίπισσα Σάρλοτ πήγε πρώτη φορά σχολείο και τρέλανε τους πάντες με τα νάζια της

Πρώτη μέρα στα σχολεία σήμερα για τα παιδιά στη Βρετανία και ανάμεσα τους και για την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Τζορτζ.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ ξεκίνησε πριν δυο χρόνια το σχολείο, ωστόσο για την μικρή του αδερφή ήταν η πρώτη της μέρα στα θρανία.

Η διευθύντρια του σχολείου τους υποδέχθηκε και αφού χαιρέτισε τη νέα μαθήτρια που έκλεισε τα 4 της χρόνια στις 2 Μαΐου την συνόδευσε στο σχολείο.

Η μικρή θα αποκαλείται από τους συμμαθητές της και το προσωπικό του σχολείο Σάλροτ Cambridge.

Η 4χρονη πριγκίπισσα που είναι ίδια η προγιαγιά της συνοδευόταν από τους γονείς της και ενώ στην αρχή φάνηκε ντροπαλή, έκανε δειλά δειλά την εμφάνιση της και μόλις είδε τους φωτογράφους άρχισε πάλι τα δικά της.

Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. ✏️📚🏫 pic.twitter.com/8l63WEjzcw

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 5 Σεπτεμβρίου 2019