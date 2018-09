Οι Imam Baildi την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου στο Bolivar Beach Bar

Μαζί τους η Idra Kayne, η soul funk queen της πόλης

Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου οι εκρηκτικοί Imam Baildi κατηφορίζουν προς την ακρογιαλιά, για μία και μοναδική live εμφάνιση στο Bolivar Beach Bar. Η παρέα των Imam με τη μοναδική χημεία, λατρεύει να βρίσκεται στη σκηνή και έχει τη δική της ιστορία να πει, μετά από αμέτρητες συναυλίες και ταξίδια σε περισσότερες από 22 χώρες του κόσμου. Θα μας παρουσιάσουν κομμάτια που έχουμε αγαπήσει και τις καινούργιες τους ιδέες, που, για άλλη μια φορά, θέτουν νέα standards στην εγχώρια μουσική σκηνή, σε μια γιορτή που θα κρατήσει μέχρι το πρωί. Μαζί τους η soul funk queen της χώρας και της καρδιάς μας Idra Kayne.

Εδώ και 10 χρόνια οι Imam Baildi μας συγκλονίζουν με τις δημιουργίες τους, την αγάπη τους για την ελληνική, αλλά και τη βαλκανική μουσική παράδοση και το πάθος τους για μουσικές αναζητήσεις κι εξερευνήσεις. Αδιάκοπα αναζητούν νέους συνδυασμούς ηχοχρωμάτων που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο φωτεινή και μαγευτική. Επιπλέον, σε κάθε live εμφάνισή τους το κοινό περνά πάντα υπέροχα, μιας και πάντα μας κάνουν να νιώθουμε πως συμμετέχουμε σε ένα τεράστιο, εκρηκτικό party, καθώς κοινό και συγκρότημα γίνονται ένα.

Τελευταίο τους δημιούργημα, με τη σύμπραξη του Κωστή Μαραβέγια, είναι η δική τους εκδοχή πάνω σε ένα από τα πιο συγκινητικά κομμάτι του Μάρκου Βαμβακάρη. «Τα Ζηλιάρικά Σου Μάτια» κυκλοφορούν, μας κοιτούν με νόημα και ξυπνούν μέσα μας μια γλυκιά, νοσταλγική αίσθηση καλοκαιρινού έρωτα.

Ακούστε το τραγούδι στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=C-ZILACDQbE

Η Idra Kayne είναι με βεβαιότητα η soul funk queen της χώρας και της καρδιάς μας. Γεννημένη στην Αθήνα από πατέρα Ουγκαντέζο και μητέρα Ελληνίδα, η Idra άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική από τις αρχές του 2000, με εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το 2007 εμφανίστηκε ως support act των De La Soul στο φεστιβάλ Meet The Streets στο Rotterdam και από το 2008 έως και σήμερα συνεργάστηκε με πολλούς καλλιτέχνες, δισκογραφικά αλλά και σε live εμφανίσεις.

Οι Imam Baildi, μετά από 30 συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, sold out βραδιές στο Λονδίνο, τη Ζυρίχη και το Μόναχο, και κατάμεστες βραδιές παντού στην Ευρώπη, επιστρέφουν στο Bolivar Beach Bar την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα ζήσουμε μαζί τους ένα μοναδικό party, με βουτιές στο παρελθόν και κλεφτές ματιές στο μέλλον, δόσεις από ρεμπέτικο, πινελιές από trip-hop, drum & bass και hip-hop, έναν εκρηκτικό MC και μια αιθέρια γυναικεία φωνή!

