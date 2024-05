Βίντεο από την συγκλονιστική που οι διασώστες βρίσκουν το διαλυμένο ελικόπτερο του προέδρου του Ιράν

Είναι το συγκονιστικό το βίντεο με τα σωστικά συνεργεία του Ιράν να εντοπίζουν πρώτοι τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που στοίχισε τη ζωή στον πρόεδρο της χώρας, Εμπραχίμ Ραϊσί ,και των αξιωματούχων που ήταν μαζί του.

Το βίντεο παρουσιάζει καρέ-καρέ την άφιξη των διασωστών που αναζητούσαν το σημείο που έπεσε το ελικόπτερο του Εμπραχίμ Ραϊσί, του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν και άλλων εφτά ατόμων που τους συνόδευαν τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Οι διασώστες δεν μπορούν να αντέξουν το θλιβερό θέαμα και κλαίνε.

🚨 Exclusive footage captures the rescue team's arrival at the crash site, where they discovered the lifeless body of Ebrahim Raisi.

According to the footage, Ebrahim Raisi's body and those of his companions were found completely burned, making them difficult to recognize. pic.twitter.com/6D5gVoBmnp

— Raman Nasirizadeh (@iamramanzada) May 20, 2024