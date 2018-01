Οι υποψηφιότητες για τα φετινά Όσκαρ

Φαβορί οι ταινίες «Το σχήμα του νερού» και «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μισούρι»

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Όσκαρ, τα οποία θα απονεμηθούν στις 4 Μαρτίου 2018 και οικοδεσπότη τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ.

Φαβορί στην κούρσα με τις ταινίες είναι «Το σχήμα του νερού» με 13 υποψηφιότητες - η ταινία του Ντελ Τόρο απέσπασε και το βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Παραγωγών.

Ακολουθούν η «Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν (οκτώ υποψηφιότητες) και το «Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι» του Μάρτιν ΜακΝτόνα.

Υποψήφιες για το βραβείο καλύτερης ταινίας :

- Το σχήμα του νερού (The shape of water)

- Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μισούρι (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

- Τρέξε (Get out)

- The Post: Απαγορευμένα μυστικά

- Δουνκέρκη (Dunkirk)

- Να με φωνάζεις με το όνομά σου (Call Me by Your Name)

- Η πιο σκοτεινή ώρα (Darkest Hour)

- Lady Bird και

- Αόρατη κλωστή (Phantom Thread)

Α' Ανδρικός Ρόλος

- Τιμοθι Σαλαμέ για το «Call Me by Your Name»,

- Ντάνιελ Ντέι-Λιούις για το «Phantom Thread»,

- Γκάρι Όλντμαν για το «Darkest Hour»

- Ντάνιελ Καλούγια για το «Get Out» («Τρέξε!»)

- Ντένζελ Ουάσινγκτον για το «Roman J. Israel, Esq.»

Α' γυναικείος ρόλος

- Σάλι Χόκινς για το «Σχήμα του νερού»

- Φράνσες ΜακΝτόρμαντ για το «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι»,

- Μάργκοτ Ρόμπι για το «Εγώ, η Τόνια»

- Σίρσα Ρόναν για τo «Lady Bird» και

- Μέριλ Στριπ για το «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά».

Οι υποψηφιότητες για το Όσκαρ σκηνοθεσίας

- Γκιγιέρμο ντελ Τόρο για «Το σχήμα του νερού»

- Κρίστοφερ Νόλαν για τη «Δουνκέρκη»

- Τζόρνταν Πίλι για το «Get out!»

- Γκρέτα Γκέργουικ για το «Lady Bird»

- Πολ Τόμας Άντερσον για το «Phantom Thread»

Καλύτερη ξένη ταινία

- «Το τετράγωνο» (Σουηδία)

- «Μια φανταστική γυναίκα» (Χιλή)

- «Η ψυχή και το σώμα» (Ουγγαρία)

- «Χωρίς αγάπη» (Ρωσία)

- «The insult» (Λίβανος)