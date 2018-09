Οι απολαυστικές γκριμάτσες της Μέριλ Στριπ στον τελικό του U.S. Open

Η Μέριλ Στριπ παρακολούθησε το τελικό των ανδρών μεταξύ Νόβακ Τζόκοβιτς και Χουάν Μαρτίν ντελ Πότρο στο U.S. Open, στη Νέα Υόρκη και τράβηξε πάνω της όλα τα φλας, λόγω της έκδηλης αγωνίας της!

Η οσκαρική ηθοποιός ζούσε την ένταση του αγώνα και δε δίσταζε να κρύψει τα συναισθήματά της, με εκφράσεις για... Όσκαρ!

Μάλιστα, όταν αντιλήθφηκε ότι την εντόπισαν οι κάμερες, χαιρέτησε τον κόσμο σηκώνοντας ψηλά ένα κουτί μπίρας, χαμογελώντας ακομπλεξάριστα!

Hilarious moment as Meryl Streep realizes they’re taking about her on the air pic.twitter.com/5cqkTddvfn

— BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) 9 Σεπτεμβρίου 2018