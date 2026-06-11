Στα δικαστήρια Ηρακλείου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

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Οι «κατσούνες» θα αποσταλούν για εξέταση στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγήθηκαν το πρωί, οι τρεις συλληφθέντες που φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση θανατηφόρας σωματικής βλάβης, σε βάρος του 49χρονου προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Απεσωκαρίου του Δήμου Γόρτυνας, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, τον περασμένο Μάρτιο.

Ο 57χρονος, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος εργάτης τους, που συνελήφθησαν την Τετάρτη (10/06) για θανατηφόρα σωματική βλάβη, οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα.

Σε βάρος των τριών ατόμων, τα οποία συνελήφθησαν για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, έχει σχηματιστεί δικογραφία για τη θανατηφόρα σωματική βλάβη σε βάρος του 49χρονου, ο οποίος κατέληξε στις 22 Μαρτίου 2026 μετά από πολυήμερη νοσηλεία και μετά από τραυματισμό στο κεφάλι την 1η Μαρτίου. Τραυματισμό για τον οποίο δεν είχε καταστεί εφικτό να μιλήσει, λόγω της κατάστασης του.

Ο 49χρονος είχε τραυματιστεί σε αγροτική περιοχή στο δημοτικό διαμέρισμα Απεσωκαρίου ενώ πόρισμα ιατροδικαστή που ακολούθησε, έκανε αναφορά σε «πιθανή ανθρωποκτονία» ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή ερευνών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 32χρονος και ο 59χρονος φέρονται να είναι εκείνοι που το πρωί της 1ης Μαρτίου, όταν ο 49χρονος έφυγε από το σπίτι του προκειμένου να πάει καφέ και φαγητό στον εργάτη που δούλευε στο χωράφι του, του επιτέθηκαν κατ’ εντολή του 57χρονου.

Ο καφές και το φαγητό είχαν βρεθεί πεσμένα στο δρόμο και ο 49χρονος είχε γυρίσει σπίτι του τραυματισμένος, χωρίς να πάει τελικά στον εργάτη του, αλλά και χωρίς να μπορεί να θυμηθεί τι είχε συμβεί, αναφέρει το creta24.gr.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης κατέληξε στη ΜΕΘ του «Βενιζέλειου Νοσοκομείου» μετά από περίπου 21 ημέρες νοσηλείας, έχοντας υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Οι τρεις άνδρες κατηγορούνται επίσης κατά περίπτωση για ζωοκλοπή, οπλοκατοχή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ασφαλούς φύλαξης οπλισμού, αφού κατά τη διάρκεια της χθεσινής αστυνομικής επιχείρησης για τη σύλληψή τους, βρέθηκαν στα σπίτια και τα ποιμνιοστάσιά τους όπλο, μαχαίρια, ποιμαντικές ράβδοι αλλά και πλήθος ζώων χωρίς ενώτια.

Μάλιστα, οι «κατσούνες» (γκλίτσες) θα αποσταλούν για εξέταση στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στον Αλέξανδρο Δασκαλάκη.