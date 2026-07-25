Δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο: Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί – Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του μαχαιρώματος

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Έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη

Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού μίας 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ

Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη, σύμφωνα με το Ertnews.

Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.

Γιατί ζητήθηκε η αναπαράσταση

«Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη το κίνητρο του θύματος. Για ποιο λόγο το θύμα έφτασε στην οικία του ζευγαριού. Έχουμε μόνο τη θέση των κατηγορούμενων. Ίσως ήταν και ένα στοιχείο το οποίο έδωσε στην εισαγγελική αρχή την επιλογή του να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση, κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει κάποιες λεπτομέρειες για τον τρόπο που περιγράφουν τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας». Αυτά δήλωσε, μεταξύ άλλων, νωρίτερα στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου για την υπόθεση θανάτου της 41χρονης στη Σύρο.

Στο μεταξύ, γύρω στις 10:00 ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του συμβάντος στο σημείο. Το ζευγάρι φέρεται να μην έπεσε σε καμία αντίφαση, σύμφωνα με πηλροφορίες και ότι περιέγραψαν φαίνεται και στο οπτικό υλικό που έχουν οι Αρχές. Σημειώνεται πως δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο μέχρι στιγμής που να δικαιολογεί τη παρουσία του θύματος στο σπίτι του ζευγαριού.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., η αστυνομία θα συνεχίσει την έρευνα. «Καταλαβαίνετε ότι θα γίνει και εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, που ίσως μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Για εμάς το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο, παρόλο που αναφέρεται η απόπειρα ληστείας ως κίνητρο από την πλευρά των δύο συλληφθέντων. Βέβαια, από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση και έχουν επαναπροσαχθεί στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες αναμένουμε την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση και θα πρέπει να αναμένουμε και τις διώξεις που τυχόν θα ασκηθούν σε βάρος τους».

Η ίδια, δήλωσε πως υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εξωτερικά της οικίας, ωστόσο δεν είναι γνωστό το τι συνέβη εντός της οικίας. «Υπάρχει όμως βιντεοληπτικό υλικό το οποίο δείχνει όντως τη γυναίκα να προσεγγίζει, με τον τρόπο που προσέγγισε την οικία, όπως αναφέρουν και οι δύο συλληφθέντες. Χωρίς όμως να μπορεί να ξεκαθαρίσει για εμάς το κίνητρο. Σίγουρα η γυναίκα έφερε ένα αιχμηρό αντικείμενο, ένα μαχαίρι ουσιαστικά, στην κατοχή της, όπως και ένα σακίδιο στο οποίο διαπιστώσαμε συνέχεια ότι υπήρχε ένα αεροβόλο πιστόλι, το οποίο βέβαια δεν φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε. Όπως επίσης δεν φαίνεται να αφαιρέθηκε και κάτι από την οικία. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για τετελεσμένη ληστεία, παρά μόνο για απόπειρα. Κάτι το οποίο όμως για εμάς δεν είναι ξεκάθαρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε πως ο τραυματισμός της γυναίκας με το μαχαίρι πραγματοποιήθηκε εντός της οικίας και στη συνέχεια ένας εκ των δύο καταδίωξε τη γυναίκα αυτή και την τραυμάτισε εκ νέου, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και από αυτά που αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες στο περιστατικό, όπως και οι ίδιοι οι συλληφθέντες. «Γι' αυτό ακριβώς ζητήθηκε και η διαδικασία της αναπαράστασης από τον εισαγγελέα. Καταλαβαίνετε ότι προφανώς και υπάρχει το δικαίωμα της άμυνας και της αυτοπροστασίας στο ποινικό μας δίκαιο. Όμως αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο χρησιμοποιήθηκε με τον τρόπο που προβλέπεται από τη δικαιοσύνη», υπογράμμισε ενδεικτικά.