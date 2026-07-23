Στον εισαγγελέα ο 28χρονος που δολοφόνησε τον Σταύρο Γεωργίου – Πώς έφτασαν οι αστυνoμικοί στα ίχνη του Αιγύπτιου

0

Ο συλληφθείς έχει ένταλμα εις βάρος του για ασέλγεια κατά ανήλικης, το οποίο εκκρεμεί από το 2024

Από το βιντεοληπτικό υλικό κατάφεραν οι Αρχές να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον 28χρονο Αιγύπτιο που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Η παρουσία του στο γραφείο του 73χρονου φέρεται να επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, μέσω αποτυπωμάτων που εντοπίστηκαν στον χώρο.

Ο συλληφθείς έχει ένταλμα εις βάρος του για ασέλγεια κατά ανήλικης, το οποίο εκκρεμεί από το 2024. Ο ίδιος φαίνεται να υποστήριξε ότι υπήρξε λογομαχία με τον αδικοχαμένο ποινικολόγο, η οποία κατέληξε σε σωματική συμπλοκή, με αποτέλεσμα ο 73χρονος να πέσει νεκρός. «Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα» φέρεται να είπε στις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από μαρτυρίες, οι δυο τους ήταν μαζί σε κοινή παρέα το βράδυ της Δευτέρας. Στη συνέχεια ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του. Ωστόσο, έκαναν μια σύντομη στάση στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, όπου διαπληκτίστηκαν.

Ο Αιγύπτιος είναι σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα και είχε υποβάλει αίτημα ασύλου, το οποίο απορρίφθηκε.

Σήμερα πρόκειται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Υπενθυμίζεται πως τον 73χρονο εντόπισαν νεκρό μέσα στο γραφείο του το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου, οι ανήλικες κόρες του που προσπαθούσαν για ώρες να επικοινωνήσουν μαζί του.

Μετέβησαν στο γραφείο του, και με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας μπήκαν στο εσωτερικό και εντόπισαν τον ποινικολόγο νεκρό στο πάτωμα, χωρίς τα ρούχα του.