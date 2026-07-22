Bίντεο-ντοκουμέντο με τον Σταύρο Γεωργίου λίγο πριν τον σκοτώσουν – Άγνωστο άτομο τον ακολουθεί

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Ο ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του μέσα σε λίμνη αίματος

Πολύ σημαντικό στοιχείο θεωρείται από την αστυνομία ένα βίντεο για την άγρια δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καθώς οι αρχές έχουν βρει από κάμερες ασφαλείας τις τελευταίες κινήσεις του λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις κινήσεις του θύματος και να ταυτοποιήσει πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου, ο Σταύρος Γεωργίου φτάνει με το αυτοκίνητό του στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου στεγαζόταν το δικηγορικό του γραφείο.

Αφού σταθμεύει το όχημά του, καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας να κινείται πεζός προς το γραφείο του. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται να υπάρχει ακόμη μία φιγούρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα. Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια των αστυνομικών, οι οποίοι χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης εικόνας προκειμένου να εξακριβώσουν την ταυτότητα του ατόμου και να διαπιστώσουν αν είχε οποιαδήποτε σχέση με τον ποινικολόγο.

Παράλληλα, οι ερευνητές έχουν συλλέξει υλικό και από άλλες κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τις τελευταίες ώρες του θύματος. Βασικός στόχος είναι να εντοπιστούν οι τελευταίοι άνθρωποι που επισκέφθηκαν το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, αλλά και να χαρτογραφηθεί η διαδρομή που ακολούθησαν μετά την αποχώρησή τους.

Την ίδια ώρα, λαμβάνονται καταθέσεις από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, που ενδεχομένως είδαν ή άκουσαν κάτι κρίσιμο από το απόγευμα της Δευτέρας και μετά. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η κατάθεση κατοίκου της πολυκατοικίας, ο οποίος ανέφερε ότι το βράδυ της Δευτέρας άκουσε έντονους θορύβους από το γραφείο του ποινικολόγου.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, οι ήχοι έμοιαζαν με μετακίνηση βαριών επίπλων, στοιχείο που εξετάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της προανάκρισης.

Εκτός από το οπτικό υλικό, καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα εγκληματολογικά ευρήματα που συλλέχθηκαν από τον χώρο. Οι αστυνομικοί έχουν αποστείλει για εργαστηριακή εξέταση τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στο γραφείο, ενώ αναλύεται και γενετικό υλικό (DNA) που συλλέχθηκε από τα νύχια του θύματος, με την ελπίδα ότι θα προκύψουν στοιχεία για τον δράστη ή τους δράστες.

Ψάχνουν το κινητό του τηλέφωνο

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της υπόθεσης παραμένει η εξαφάνιση του κινητού τηλεφώνου του Σταύρου Γεωργίου.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες στον χώρο, η συσκευή δεν έχει εντοπιστεί, γεγονός που οδηγεί τους αστυνομικούς στην εκτίμηση ότι πιθανότατα αφαιρέθηκε από τον δράστη μετά το έγκλημα.

Οι Αρχές θεωρούν ότι το κινητό ενδέχεται να περιείχε κρίσιμα στοιχεία, όπως κλήσεις, μηνύματα ή επικοινωνίες λίγο πριν από τη δολοφονία, τα οποία κάποιος επιχείρησε να εξαφανίσει.

Άγριος ξυλοδαρμός

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης επιβεβαίωσαν απόλυτα την αρχική εικόνα των αστυνομικών. Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι ο γνωστός ποινικολόγος έφερε πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα, οι οποίες προκλήθηκαν από επανειλημμένα χτυπήματα με θλών και αμβλύ αντικείμενο. Ο θάνατός του αποδίδεται στον βίαιο ξυλοδαρμό που υπέστη μέσα στο γραφείο του.

Η δολοφονία αποκαλύφθηκε όταν οι δύο 16χρονες δίδυμες κόρες του, ανήσυχες επειδή ο πατέρας τους δεν απαντούσε στις συνεχείς τηλεφωνικές τους κλήσεις, αποφάσισαν να μεταβούν στο γραφείο του. Χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι χωρίς ανταπόκριση, μέχρι που τις άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας και ειδοποίησε τον θυρωρό. Όταν άνοιξε η πόρτα, οι ανήλικες βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα.

Μέσα σε λίμνη αίματος

Ο Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος, γυμνός και σε εμβρυακή στάση, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στον χώρο. Οι αστυνομικοί δεν διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ο δράστης ήταν πιθανότατα πρόσωπο που γνώριζε το θύμα και στο οποίο ο ποινικολόγος άνοιξε οικειοθελώς την πόρτα.

Με δεδομένο ότι στον χώρο δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στο υλικό από τις κάμερες της περιοχής, στα εγκληματολογικά ευρήματα και στις μαρτυρίες, προκειμένου να συμπληρωθεί το παζλ της δολοφονίας και να οδηγηθούν οι Αρχές στον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.