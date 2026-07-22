Θρίλερ με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας το κινητό της Κινέζας μεσίτριας

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Τα ίχνη της γυναίκας αγνοούνται από τον Μάιο

Πολύ σημαντικές είναι οι εξελίξεις με την υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεσίτριας Γιου Τινγκ, της οποίας έχουν χαθεί τα ίχνη από τον Μάιο και ζούσε με τον σύζυγό της στην Αρτέμιδα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA ο σύζυγος της 50χρονης αγνοούμενης κατέθεσε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, ως μάρτυρας, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η συσκευή που εντοπίστηκε ανήκει στη σύζυγό του.

Οι πληροφορίες του καναλιού αναφέρουν ότι το κινητό εντοπίστηκε από αλλοδαπό άνδρα στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια πωλήθηκε σε τρίτο πρόσωπο, με τις Αρχές να καταφέρνουν να το εντοπίσουν από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το κινητό έχει επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις το κινητό, άρα έχουν διαγραφεί τα πάντα.

Το κινητό αναμένεται να σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα, κλήσεις, μηνύματα.