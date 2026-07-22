Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου – «Τσακωθήκαμε και τον χτύπησα», φέρεται να είπε

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Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν οι δύο 16χρονες δίδυμες κόρες του έψαξαν να βρούνε τον ποινικολόγο

«Πριν από λίγο συνελήφθη από άντρες της Δ.Α.Ο.Ε. 28χρονος αλλοδαπός ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας 73χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα χθες στο κέντρο της Αθήνας», ανέφερε η ενημέρωση της Αστυνομίας.

Οι πρώτες πληφοροφορίες αναφέρουν ότι είναι Αιγύπτιος, ο κατηγορούμενος που συνελήφθη στην Αχαρνών για την δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, που βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στην 3η Σεπτεμβρίου.

«Δεν ήταν προσχεδιασμένο έγκλημα. Πίναμε μαζί ποτό και είπε να με γυρίσει σπίτι. Τελικά με πήγε στο γραφείο του. Τσακωθήκαμε για αυτό, τον χτύπησα και έφυγα», φέρεται να είπε ο 28χρονος στους αστυνομικούς.

Βρέθηκε σε λίμνη αίματος

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης επιβεβαίωσαν απόλυτα την αρχική εικόνα των αστυνομικών. Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι ο γνωστός ποινικολόγος έφερε πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα, οι οποίες προκλήθηκαν από επανειλημμένα χτυπήματα με θλών και αμβλύ αντικείμενο. Ο θάνατός του αποδίδεται στον βίαιο ξυλοδαρμό που υπέστη μέσα στο γραφείο του.

Η δολοφονία αποκαλύφθηκε όταν οι δύο 16χρονες δίδυμες κόρες του, ανήσυχες επειδή ο πατέρας τους δεν απαντούσε στις συνεχείς τηλεφωνικές τους κλήσεις, αποφάσισαν να μεταβούν στο γραφείο του. Χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι χωρίς ανταπόκριση, μέχρι που τις άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας και ειδοποίησε τον θυρωρό. Όταν άνοιξε η πόρτα, οι ανήλικες βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα.