Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου

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Έχει ομολογήσει την ενοχή του για το έγκλημα σε βάρος του ποινικολόγου

Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην άγρια δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου, μέσα στο γραφειο του στο κέντρο της Αθήνας.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα το απόγευμα, φορώντας χειροπέδες πισθάγκωνα έχοντας σπασμένο χέρι.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Ο 28χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή στον οποίο θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του κατηγορούμενου μέσα σε λίγες ώρες μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή ενώ από τα εγκληματολογικά εργαστήρια επιβεβαιώθηκε η παρουσία του στον χώρο του εγκλήματος μέσω αποτυπωμάτων.

Σε βάρος του νεαρού που βρισκόταν παράνομα στη χώρα μας, καθώς είχε απορριφθεί το αίτημα ασύλου που είχε καταθέσει, σύμφωνα με πληροφορίες , εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης το 2024.

Ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην Αχαρνών, φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου.

Ο κατηγορούμενος, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι γνώρισε το θύμα μέσω κοινής παρέας, με την οποία είχαν διασκεδάσει νωρίτερα, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Σύμφωνα με την εκδοχή που δίνει ο 28χρονος ο δικηγόρος προσφέρθηκε να τον γυρίσει με το αυτοκίνητο του σπίτι , ωστόσο, έκαναν μια στάση στο δικηγορικό του γραφείο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Εκεί οι δύο άντρες λογομάχησαν και όπως περιέγραψε ήρθαν στα χέρια. «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα», φέρεται να είπε.

Ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της περασμένης Τρίτης ,μέσα στο γραφειο του, από τις δυο ανήλικες κόρες του οι οποίες τον αναζητούσαν για ώρες καθώς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου