Βίντεο-ντοκουμέντο λίγο πριν τη φονική επίθεση με γκλίτσα στον Αλέξανδρο Δασκαλάκη

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Συνελήφθησαν τρία άτομα για την δολοφονία του

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο ήρθε στην επιφάνεια και δείχνει τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη λίγο πριν δεχτεί τη φονική επίθεση με γκλίτσα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και δείχνει τον άνδρα να βγαίνει από το σπίτι του περίπου στις 11:22, όπου, οδηγώντας το μηχανάκι του, πηγαίνει να αγοράσει καφέ και τρόφιμα, ώστε να τα δώσει σε εργάτη που είχε στην δούλεψή του σε κοντινό χωράφι.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι έχουν γίνει τρεις συλλήψεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι πατέρας και γιος, με τον τελευταίο να έχει απασχολήσει στο παρελθόν την επικαιρότητα λόγω της εμπλοκής του, πριν από περίπου μία δεκαετία, στην πολύκροτη υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Συνελήφθη επίσης και ο βοσκός τους. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, στον 32χρονο γιο και στον 59χρονο εργάτη αποδίδεται ο ρόλος των φυσικών αυτουργών για το επίμαχο περιστατικό, ενώ στον 57χρονο πατέρα αποδίδεται ο ρόλος του ηθικού αυτουργού.

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά τον μυστηριώδη τραυματισμό του 49χρονου, συγγενείς και στενοί φίλοι του υποστήριζαν με αυξανόμενη βεβαιότητα ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα, αλλά για εσκεμμένη ενέργεια. Ζητούσαν επίμονα από τις Αρχές να εξετάσουν σε βάθος το ενδεχόμενο εγκληματικής πράξης, θέση που ενισχύθηκε αργότερα και από την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για «πιθανή ανθρωποκτονία».

Παρά τις υποψίες που εξέφραζε το περιβάλλον του θανόντος και τα στοιχεία που εξετάζονταν κατά την πορεία της έρευνας, το κύριο βάρος της διερεύνησης ανέλαβε η Ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία κλήθηκε να συγκεντρώσει, να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί ποινικά η υπόθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία προέκυψαν από την προανάκριση που ξεκίνησε από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού και συνεχίστηκε από την Ασφάλεια Ηρακλείου, ο 49χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση το πρωί της 1ης Μαρτίου 2026. Το περιστατικό τοποθετείται χρονικά μεταξύ 11:22 και 11:30, ενώ το θύμα κινούνταν με δίκυκλο σε αγροτική περιοχή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος προήλθε από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις «συμβατές με πλήξη της κεφαλής από θλών όργανο». Κατά την εκτίμηση των αστυνομικών αρχών, το εύρημα αυτό αποδυναμώνει σημαντικά το ενδεχόμενο ενός απλού ατυχήματος ή μιας τυχαίας πτώσης.