Δολοφονία στο Νέο Κόσμο: Ομολόγησε ο 29χρονος μοτοσικλετιστής ότι «σκότωσε στο ξύλο» τον 58χρονο οδηγό αυτοκινήτου

Του επιτέθηκαν τρεις νεαροί επειδή τους... έκλεισε τον δρόμο

Ομολογημένη δολοφονία είναι τελικά το... θρίλερ στο Νέο Κόσμο. Η αστυνομία απέσπασε την ομολογία ενός 29χρονου, ο οποίος είχε συλληφθεί μαζί με άλλα τρία άτομα για τον θάνατο του 58χρονου οδηγού.

Ο 29χρονος, αλβανικής καταγωγής, ήταν ένας από τους τρεις νεαρούς που διαπληκτίστηκαν με τον 58χρονο και όπως ομολόγησε, τον κτύπησε μέχρι θανάτου επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, οι τρεις νεαροί καταδίωξαν τον 58χρονο με δύο μοτοσυκλέτες, με την πρόφαση ότι τους έκλεισε τον δρόμο, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Όταν προσέγγισαν το όχημά του, τον κατέβασαν και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν στο πρόσωπο και στο σώμα.

Στη συνέχεια, ο 58χρονος, στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από το σημείο, μπήκε στο όχημά του, αλλά έχασε τις αισθήσεις του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και αστυνομία και ο άτυχος 58χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου έγιναν προσπάθειες να επανέλθει.