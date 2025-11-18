Τέσσερις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο – Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι

0

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες

Η αστυνομία συνέλαβε τέσσερις άνδρες οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 στην οδό Σουλιέ στο Νέο Κόσμο, όπου ένας 58χρονος οδηγός ΙΧ έχασε τη ζωή του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι τρεις από τους κατηγορούμενους επέβαιναν σε δύο μηχανές και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία λογομάχησαν με τον 58χρονο οδηγό.

Στη συνέχεια ένας εκ των κατηγορουμένων, φέρεται να ξυλοκόπησε τον 58χρονο προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Οι αρχικές πληροφορίες ότι ο οδηγός δέχτηκε χτυπήματα επιβεβαιώνονται και από βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φαίνεται να του χτυπούν το κεφάλι στο τιμόνι.

Εκτός από τους τρεις νεαρούς οι αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα του ενός καθώς προσπάθησε να παρεμποδίσει την έρευνα κρύβοντας την μηχανή του γιού του.

Η εικόνα από κατοίκους της περιοχής αναφέρει ότι όλα έγιναν με αφορμή το γεγονός ότι το θύμα έκλεισε με το αμάξι τον δρόμο στους δράστες.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ένα όχημα με οδηγό τον 58χρονο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Οι αρχικές πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι πιθανόν ο 58χρονος να υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν από το δυστύχημα. Παράλληλα, κατά τις ίδιες πηγές, ο 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι.

Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες και τα οποία γρονθοκόπησαν τον οδηγό, μετά από λεκτική διαμάχη που είχαν για ζήτημα κίνησης στον δρόμο.

Από υλικό από κάμερες ασφαλείας η αστυνομία ταυτοποίησε τελικά τρία άτομα που ήταν σε δύο διαφορετικές μοτοσικλέτες, τα οποία και τελικά συνέλαβε.

Κατά τις ίδιες πηγές οι τρεις νεαροί φέρονται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα.