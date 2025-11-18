Θάνατος οδηγού στο Νέο Κόσμο: Εντοπίστηκε ο μοτοσικλετιστής που φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι τον 58χρονο πριν το τροχαίο

0

Εκτιμάται πως ο άτυχος άνδρας έκλεισε τον δρόμο σε δύο επιβαίνοντες μηχανής, με αποτέλεσμα να του επιτεθούν

Μυστήριο επικρατεί γύρω από τον θάνατο ενός 58χρονου οδηγού που βρέθηκε χτυπημένος μέσα στο αυτοκίνητο του στο Νέο Κόσμο. Ο άτυχος άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα που ήταν επί της οδού Σουλιέ στον Νέο Κόσμο. Ο 58χρονος διαπιστώθηκε πως έφερε χτυπήματα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Πριν λίγη ώρα εντοπίστηκε και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ ο οδηγός της μηχανής που φέρεται να χτύπησε μαζί με άλλο ένα άτομο τον 58χρονο, που πέθανε από ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του, καθώς κατονομάστηκε ως ο υπαίτιος από τα δύο άτομα που είχαν προσαγάγει χθες το βράδυ οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί από χθες ερευνούσαν το ενδεχόμενο και τις πληροφορίες που ήθελαν πριν την πρόσκρουση ο οδηγός να είχε γρονθοκοπηθεί από δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή. Έτσι το πρωί της Τρίτης προχώρησαν στην προσαγωγή δύο ατόμων και εξετάζεται η τυχόν η εμπλοκή τους στο περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν Έλληνα και έναν Αλβανό οι οποίοι μέχρι αυτή τη στιγμή κρατούνται. Ανέφεραν ότι δεν έχουν καμιά σχέση με το περιστατικό και έδωσαν στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ένα άλλο όνομα που εμπλέκεται στην υπόθεση. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και τα οποία γρονθοκόπησαν τον οδηγό, μετά από λεκτική διαμάχη που είχαν για ζήτημα κίνησης στον δρόμο. Κάτοικοι ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι οι επιβάτες ενός διερχόμενου δίκυκλου, επιτέθηκαν στον 58χρονο γιατί ισχυρίστηκαν ότι τους είχε κλείσει τον δρόμο, σύμφωνα με το Mega.

Από υλικό από κάμερες ασφαλείας η αστυνομία ταυτοποίησε τελικά τρία άτομα που ήταν σε δύο διαφορετικές μοτοσικλέτες και αρχικά προσήγαγε τους δύο που δεν φαίνεται να έχουν χτυπήσει τον 58χρονο οδηγό.

Σημειώνεται πως η αστυνομία ερευνά κάθε εκδοχή, με τη νεκροψία – νεκροτομή να δίνει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.