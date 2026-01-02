Η «ταυτότητα» των τροχαίων δυστυχημάτων στην Αττική

0

Ταχύτητα, έλλειψη κράνους και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Πρωτιά στις τροχαίες παραβάσεις στην Αττική, τον τελευταίο μήνα του 2025, είχε η υπερβολική ταχύτητα, με δεύτερη τη μη χρήση κράνους από τους οδηγούς δίκυκλων και τρίτη, με μικρή διαφορά, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Τροχαίας Αττικής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι αιτίες των θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, καθώς, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2025 βεβαιώθηκαν 31.375 παραβάσεις από τις οποίες 284 σε βαθμό πλημμελήματος, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

• 1.314 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 60 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

• 3.453 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

• 291 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• 512 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

• 1.271 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 1.698 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

• 27 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 546 τροχαία ατυχήματα με 607 παθόντες και ειδικότερα:

• 10 θανατηφόρα με 10 νεκρούς,

• 6 σοβαρά με 6 σοβαρά τραυματίες,

• 530 ελαφρά με 591 ελαφρά τραυματίες.

Από την Τροχαία σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.