Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Έπεσε με το αμάξι πάνω σε σταθευμένα οχήματα και βρέθηκε νεκρός – Ο 58χρονος είχε χτυπήματα στο κεφάλι από ξυλοδαρμό

Οι αρχές εξετάζουν αν ο θάνατός του προήλθε από ανακοπή καρδιάς ή από το επεισόδιο με δύο μοτοσικλετιστές που προηγήθηκε

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου, στην οδό Σουλιέ στο Νέο Κόσμο, αλλά η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ένα όχημα με οδηγό έναν 58χρονο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές πιθανόν ο 58χρονος να υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν το δυστύχημα. Παράλληλα, κατά τις ίδιες πηγές, ο 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και εξετάζεται το ενδεχόμενο να τον γρονθοκόπησαν δύο άτομα από διερχόμενο δίκυκλο, που ενδεχομένως εμπλέκεται στην υπόθεση.