ΣΥΡΙΖΑ: «Δασκαλεμένος» από το Μαξίμου ο «Φραπές» παριστάνει προκλητικά το θύμα και επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

«Ο αγροτοσυνδικαλιστής της ΝΔ και πρωταγωνιστής του "γαλάζιου" σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργος Ξυλούρης ("Φραπές"), ενώ προανήγγειλε ότι θα έφερνε φακέλους και στοιχεία με "φορτωτή" στην Εξεταστική Επιτροπή, σήμερα παριστάνει προκλητικά το θύμα και επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής, παρότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Εμφανώς , παραβιάζει τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τον Νόμο. Η σιωπή, όμως, είναι συνενοχή», σχολιάζει, τονίζοντας πως «η Εξεταστική Επιτροπή οφείλει να περισώσει το κύρος της και να τον στείλει με τη διαδικασία του αυτοφώρου στον αρμόδιο εισαγγελέα».

«Βέβαια, οι μεθοδεύσεις της ΝΔ και των "γαλάζιων" κομματαρχών δεν προκαλούν, πλέον, καμία έκπληξη. Πρόσφατα, ο κ. Σταμάτης Τρίμπαλης, "αχυράνθρωπος" του κατηγορούμενου επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, ομολόγησε ότι, πριν από την κατάθεσή του στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, είχε λάβει τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ!», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καταλήγει:

«Οι στημένες Επιτροπές γελοιοποιούν και εξευτελίζουν το κοινοβούλιο και προκαλούν την οργή των πολιτών. Ο θεσμικός κατήφορος με στόχο τη συγκάλυψη φέρει φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του ενορχηστρωτή των σκανδάλων, Κυριάκου Μητσοτάκη».