Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: Στις 18 ποσοστιαίες μονάδες η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου – Στο 16% οι αναποφάσιστοι

0

Τρίτο κόμμα παραμένει η Πλεύση Ελευθερίας - Γενική ανησυχία για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή

Το υψηλό ποσοστό των αναποφάσιστων θα κρίνει τις επόμενες εκλογές, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Αυτό αποτελεί το 16% όσων απάντησαν στο γκάλοπ και σύμφωνα με την αναγωγή της εκτίμησης ψήφου δίνουν ισχυρό προβάδισμα 18 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία (31,5%) από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ (13,5%). Στην τρίτη θέση μένει σταθερά η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ 11%. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 8%, Ελληνική Λύση με 7%, ΚΚΕ με 6,5% και ΣΥΡΙΖΑ με 5%.

Με την κατανομή των αναποφάσιστων η διαφορά της πρώτης Νέας Δημοκρατίας με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ... εκτοξεύεται στις 18 ποσοστιαίες μονάδες.

Τσίπρας και Σαμαράς δεν φαίνεται να προσελκύουν επιπλέον ψηφοφόρους

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας, εργάζονται εδώ και μήνες στη βελτίωση του πολιτικού τους προφίλ και στην επιστροφή στην ενεργό δράση με νέο κομματικό φορέα. Το τελευταίο διάστημα δεν φαίνεται να έχουν ανεβάσει τα ποσοστά τους.

Το 43% των Ελλήνων ψηφοφόρων βλέπει με αρνητικό μάτι το ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 27% αδιαφορεί. Στα ίδια σχεδόν επίπεδα, το 41% βλέπει αρνητικά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και το 22% αδιαφορεί.

Σε κάθε περίπτωση, η ενδεχόμενη είσοδος της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό σκηνικό αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, χωρίς, ωστόσο και εκείνη να έχει ανεβάσει εσχάτως τα ποσοστά της.

Ανησυχία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Σχεδόν τέσσερις στους πέντε Έλληνες πολίτες ανησυχούν με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Από το δείγμα 1.056 ενήλικων συμπολιτών μας με δικαίωμα ψήφου, 48% των Ελλήνων ανησυχούν πολύ και 31% αρκετά με τα όσα συμβαίνουν ανατολικά της χώρας μας, ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 5% φαίνεται να αδιαφορεί, δείγμα της σοβαρότητας της κατάστασης στο Ιράν και στις γειτονικές χώρες, αλλά και της εμπλοκής, έστω και σε περιφερειακό επίπεδο, της Κύπρου.

Οι συνέπειες που ανησυχούν περισσότερο τους Έλληνες είναι σαφώς η οικονομία (ακρίβεια της ενέργειας και των παράγωγων προϊόντων), με το 39% των πολιτών να τη θέτουν πρώτη, με δεύτερη την πιθανή στρατιωτική εμπλοκή (23%) και τρίτη τη γενικότερη αναταραχή. Αυτοί που ανησυχούν περισσότεροι για τις οικονομικές συνέπειες είναι οι επιχειρηματίες και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Γενική ικανοποίηση για τις ενέργειες στην Κύπρο

Το 72% των Ελλήνων που απάντησαν στη δημοσκόπηση αξιολόγησαν με θετικό πρόσημο τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης στην Κύπρο (άμεση αντίδραση πριν από κάθε άλλη χώρα και αποστολή φρεγάτας και ελικοπτέρων), ενώ το 19% είχε αντίθετη άποψη.

Η δεξαμενή των ανθρώπων που απάντησαν θετικά προέρχεται από τη δεξιά, το κέντρο, ακόμη και την κεντροαριστερά, ενώ μέχρι και το 44% των ψηφοφόρων της αριστεράς, φαίνεται να υποστηρίζει τις ελληνικές ενέργειες στο «νησί της Αφροδίτης».

Τα Ελληνοτουρκικά εξακολουθούν να απασχολούν, ως ένα βαθμό, τους Έλληνες. Το 22% απάντησε ότι τον απασχολεί πολύ και το 31% αρκετά, ενώ ένας στους δέκα περίπου δεν ενδιαφέρεται παρά ελάχιστα.

Η Ελλάδα στον κόσμο

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο και σε ότι αφορά στο πως τοποθετούν την Ελλάδα στο διεθνές σκηνικό, οι συμπατριώτες μας δείχνουν ελαφρώς μοιρασμένοι. Οι συσπειρωμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας (από το 2023 μέχρι και σήμερα) δεν αμφιβάλουν για τις ενέργειες της κυβέρνησης (αποδοχή στο 94%), ενώ το ίδιο ισχύει και για 2/3 αποσυσπειρωμένους ψηφοφόρους.

Εντύπωση προκαλεί το μάλλον μεγάλο ποσοστό (σχεδόν 4 στους 10) των ανθρώπων που ανήκουν σε μία «γκρίζα ζώνη» σε ότι αφορά στις κομματικές τους προτιμήσεις, αλλά φαίνεται να συμφωνούν με τις ενέργειες της κυβέρνησης σε ότι αφορά την εξωτερική της πολιτική.