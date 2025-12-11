Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαίωμα σιωπής επικαλέστηκε ο «Φραπές», η ΝΔ τον στέλνει στον εισαγγελέα – «Ξεφτιλίζομαι περισσότερο από τον χειρότερο εγκληματία»

0

Η παρουσία του στη Βουλή αποκαλύπτει την περιφρόνηση του προς τη διαδικασία, αναφέρουν πηγές της κυβέρνησης

«Το δικαίωμα σιωπής» επικαλέστηκε ο παραγωγός Γιωργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «φραπές», προσελθείς στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφερε ο κ. Ξυλούρης, «Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι δημόσια εγώ και κυρίως η οικογένειά μου, περισσότερο από τον χειρότερο εγκληματία. Αυτό τον καιρό δεν έχω καν το βασικό δικαίωμα που έχει ο κάθε κατηγορούμενος να μάθει γιατί κατηγορείται και να μπορεί να απαντήσει. Θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα, και για όλα έχω ελεγχθεί με επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους, όμως έξι μήνες έχω υποστεί ένα διαρκή εξευτελισμό και μία ρετσινιά, που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου».

Για την κλήση που έλαβε να καταθέσει στην επιτροπή είπε: «Σέβομαι απόλυτα τον καθένα από σας και τα θεσμικό σας ρόλο. Όμως δεν γίνεται να απαντάω σε κάτι που δεν γνωρίζω, σε συνομιλίες που δεν έχω πρόσβαση, σε διαβιβαστικό της εισαγγελίας που με αναφέρει και δεν έχω πρόσβαση, σε ένα πόρισμα για ξέπλυμα χρήματος που δεν έχω πρόσβαση, σε δήθεν στοιχεία που δεν έχω πρόσβαση». «Επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματα μου, που ο νόμος και το Σύνταγμα απαιτεί για τον καθένα, και στο υπόμνημα μου σας ανέλυσα, χωρίς να έχω την γνώση να σας τα εξηγήσω εγώ, γι' αυτό το λόγο θα επικαλεστώ το δικαίωμα σιωπής, και δεν θα απαντήσω σε καμιά ερώτηση σας» ανέφερε απευθυνόμενος στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Ξυλούρης τόνισε: «Η στάση μου δεν είναι θέμα ασέβειας. Αλλά θέμα υπεράσπισης της οικογένειάς μου. Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός. Παρακαλώ να το σεβαστείτε».

Σε ερώτηση του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, Α. Νικολακόπουλου, εάν του έχει απαγγελθεί κατηγορία, και σε ποιο στάδιο της σχετικής διαδικασίας βρίσκεται, ο κ. Ξυλούρης είπε: «Δεν είμαι νομικός να σας τα εξηγήσω. Κατέθεσα το υπόμνημά μου. Δεν θα μπω σε διαδικασία εγώ να αυτο-κατηγορηθώ σε πράγματα που δεν έχω λάβει γνώση. Όποια είναι η διαδικασία της επιτροπής. Δεν απαξιώνω την επιτροπή. Δεν είναι ότι δε σέβομαι την επιτροπή να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ό,τι στοιχεία έχω ή δεν δεν έχω, γνωρίζω ή δεν γνωρίζω θα τα καταθέσω στο φυσικό δικαστή». Απευθυνόμενος στον κ. Νικολακόπουλο, ανέφερε ότι «Δεν έχω καμία αντίρρηση να κάνουν ερωτήσεις να ταπεινώσουν, να ξεφτιλίσουν, να πουν ό,τι θένε οι συναδέλφοι σας. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε πράγματα που δε γνωρίζω».

Στην ερώτηση, δε, εάν θα δεχθεί ερωτήσεις «για άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να μην αφορούν την προσωπική σας εμπλοκή», ο κ. Ξυλούρης είπε ότι «Δεν με αφορούν εμένα τα άλλα πράγματα. Εμένα, ό,τι με αφορά και ό,τι γνωρίζω θα τα καταθέσω στον εισαγγελέα ή στον ανακριτική, είτε Ευρωπαίος είναι είτε φυσικός δικαστής, όταν καλεστώ. Σε 15 μέρες, σε 20 μέρες; Όταν καλεστώ, θα καταθέσω εκεί».

Το υπόμνημα που κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Γιώργος Ξυλούρης («Φραπές»)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γεώργιου Ξυλούρη του Βασιλείου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, Ασήμι Δήμου Γορτύνας.

1.- Εισαγωγή.

Έχω κληθεί με την υπ’ αριθμ. 90/4-12-2025 κλήση και σύμφωνα με τα αρ. 144 επ. του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων και του άρ. 213 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ως μάρτυρας ενώπιον της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής «Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με γνώμονα την ανάδειξη τυχών ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».Εξάλλου, από τον συνδυασμό των αρ. 145 παρ. 1 και 2 και 147 του Κανονισμού της Βουλής προκύπτει ότι η βουλή κατά την παρούσα διαδικασία «έχει όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών καθώς και του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών», ενώ οι εξουσίες αυτές ασκούνται «σύμφωνα με τους όρους και τις διατυπώσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».

2.- Πραγματικά περιστατικά.

Τον τελευταίο καιρό έχουν διαρρεύσει στα μ.μ.ε. πλήθος εγγράφων, αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για πορεία, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία.

Συγκεκριμένα, έχει διαρρεύσει στον Τύπο το «διαβιβαστικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δυνάμει του οποίου συνεδριάζει η παρούσα επιτροπή, στο οποίο αναφέρομαι ως βασικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες μου, προϊόν ανακριτικής πράξης που συνδέεται άρρηκτα με την ιδιότητα του υπόπτου στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης ή αυτεπάγγελτης προανάκρισης.

Αναφέρονται, μεταξύ πολλών άλλων, όλως ενδεικτικώς, στο σχετικό έγγραφο τα ακόλουθα: «Ένα τυπικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Γεώργιου Ξυλούρη, παραγωγού από την Κρήτη που αναφέρεται στην δήλωση του Ευάγγελου Σημανδράκου. Συγκεκριμένα Γεώργιος Ξυλούρης και μέλη της οικογένειάς του δήλωναν ψευδή αριθμό ζώων, καθώς και επιλέξιμες εκτάσεις εκτός Κρήτης, στα νησιά Χίος και Πάρος».

Επιπλέον, έχει διαρρεύσει στα μ.μ.ε. σχετικό πόρισμα της «Αρχής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», του οποίου, ομοίως δεν έχω πρόσβαση. Συγκεκριμένα, σε σχετικό αίτημά μου προς γνωστοποίηση αυτού έλαβα την υπ’ αριθμ. 640/Γ/2025-19.11.2025 απάντηση, όπου γίνεται σαφές ότι η Αρχή θεωρεί πως τα συλλεχθέντα στοιχεία είναι επαρκή για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση και έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, χωρίς να μου χορηγείται το σχετικό πόρισμα.

3.- Νομικό πλαίσιο

Άρθρο 6 παρ. 1 εδάφ. α΄ ΕΣΔΑ: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα η δίκαια, δημόσια και εντός λογικής προθεσμίας από

ελασή του να δικαστεί ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο…».

Άρθρο 6 παρ. 2 ΕΣΔΑ: «Κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για αδίκημα τεκμαίρεται ότι είναι αθώο έως τη νόμιμη απόδειξη της ενοχής του».

Άρθρο 14 παρ. 3 περ. ζ’ ΔΣΑΠ (Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα): «Κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για ποινικό αδίκημα απολαύει, σε πλήρη ισότητα τις ακόλουθες τουλάχιστον εγγυήσεις: α)…. β) …. γ)…., δ)…., ε) …. ζ) να μην εξαναγκάζεται να καταθέσει εναντίον του εαυτού του ή να ομολογήσει την ενοχή του.».

Άρθρο 223 παρ. 4 ΚΠΔ: «4. Ο μάρτυρας δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει περιστατικά από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη».

Άρθρο 244 παρ. 3 ΚΠΔ: «Προηγούμενη έγγραφη εξέταση του υπόπτου που έγινε με όρκο ή χωρίς τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων της παρ. 1 εδ. β΄ απαγορεύεται να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας. Τυχόν παραμονή της στη δικογραφία συνιστά προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη».

Άρθρο 100 ΚΠΔ: «1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης. 3. Η άσκηση του δικαιώματος σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος των υπόπτων και των κατηγορουμένων».

Από τις παραπάνω αυξημένης τυπικής ισχύος αλλά και εθνικές διατάξεις προκύπτει ότι το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, που του εξασφαλίζει το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και 14 παρ. 3 περ. ζ΄ του ΔΣΑΠ και συνδέεται με το δικαίωμά του, του ΕΔΔΑ, αφού, θα αποτελέσει εν συνόλω αντικείμενο δημόσιας προβολής και καταγραφής, γεγονός που εκ των πραγμάτων θα αναιρέσει το δικαίωμα που ορίζει το άρθρο 244 παρ. 3 ΚΠΔ. Θα καταστεί δε πρακτικά αδύνατη η μη αξιοποίηση πρόσβαση των αρμόδιων εισαγγελικών και δικαστικών αρχών στη μαρτυρική κατάθεση που θα παράσχω ενώπιον Σας και αφορά την ίδια υπόθεση, προϊόν του ίδιου διαβιβαστικού εγγράφου της Ευρωπαίας Εισαγγελίας, χωρίς μάλιστα να έχω εγώ οποιαδήποτε πρόσβαση στο υλικό της σχηματιζόμενης από την τελευταία δικογραφίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δηλώνω ότι θα παραστώ κατά τη σχετική διαδικασία, κάνοντας, όμως, χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου.

Αθήνα, 11.12.2025

Με τιμή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον Γ. Ξυλούρη

«Η σημερινή παρουσία του κ. Γιώργου Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία και για την αδυναμία του να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της Εξεταστικής Επιτροπής» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες «Παρότι σιώπησε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, έσπευσε να απαντήσει μόνο όταν η συζήτηση αφορούσε την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της». «Η επιλεκτική αυτή στάση του κ. Ξυλούρη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι επιδιώκει να αποκρύψει και ποια ευθύνη θέλει να αποφύγει» σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ.

«Την ίδια ώρα, όμως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν αν είναι πράγματι ύποπτος, μολονότι στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο ευρωπαίος εισαγγελέας κ. Δ. Μουζάκης, ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως «ηγετικό στέλεχος» της εγκληματικής οργάνωσης» επισημαίνουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Προφανώς, είτε δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τη δικογραφία είτε παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν για ένα βίντεο στο tik tok».

Τέλος, τονίζουν ότι «Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω».