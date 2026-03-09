Παρεμβάσεις στην οικονομία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

0

Σε ετοιμότητα η κυβέρνηση για τη στήριξη των νοικοκυριών

Την πλήρη ετοιμότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κοινωνίας από τις οικονομικές παρενέργειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ), Γιώργος Κώτσηρας. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1, ο κ. Κώτσηρας σημείωσε ότι το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί με ψυχραιμία τις διεθνείς διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, τονίζοντας πως η ελληνική πολιτεία διαθέτει τα δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία για να στηρίξει τους πολίτες όταν κριθεί απαραίτητο.

Το βλέμμα στο Eurogroup και τις τιμές ενέργειας

Η αβεβαιότητα που προκαλεί η γεωπολιτική αστάθεια βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με το ζήτημα να κυριαρχεί στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup. Ο κ. Κώτσηρας επεσήμανε ότι ο σχεδιασμός της Αθήνας βασίζεται στην υπευθυνότητα, όπως συνέβη και σε προηγούμενες κρίσεις, διασφαλίζοντας ότι η οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας δεν θα τεθεί σε κίνδυνο, ενώ παράλληλα κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος.

Οι ανατροπές στις φορολογικές δηλώσεις

Ενόψει της έναρξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 16 Μαρτίου, ο υφυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις ελαφρύνσεις που φέρνει η νέα φορολογική μεταρρύθμιση. Σύμφωνα με τον κ. Κώτσηρα, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Δραστική μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης.

Περικοπή του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες στην περιφέρεια.

Πλήρη απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα για τις νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% σε 12.000 χωριά της χώρας.

Παράλληλα, ειδικά κίνητρα προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επιλέγουν να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα ή να μετατρέψουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες, μετά από σχετική ανακαίνιση.

"Πέναλτι" στις τράπεζες για τα κλειστά ακίνητα

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος, ο κ. Κώτσηρας αποκάλυψε την ενεργοποίηση διάταξης που προβλέπει τον διπλασιασμό του ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που παραμένουν κλειστά στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην άμεση απελευθέρωση κατοικιών στην αγορά, προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά και να αποκλιμακωθούν οι πιέσεις στις τιμές των ενοικίων.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Υφυπουργός, οι φορολογικές ελαφρύνσεις που ενεργοποιούνται φέτος εστιάζουν στην ελάφρυνση των βαρών για ελεύθερους επαγγελματίες, νέες μητέρες και ιδιοκτήτες ακινήτων, με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων.

Η παρέμβαση αυτή δεν είναι μεμονωμένη, αλλά εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη φορολογική μεταρρύθμιση στον τομέα των ακινήτων. Συνδυάζεται άμεσα με τα κίνητρα για τη μετατροπή των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb σε μακροχρόνιες, αλλά και την επιδότηση ανακαινίσεων για κλειστά σπίτια. Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι ο συνδυασμός "αντικινήτρων" (για τις τράπεζες) και "κινήτρων" (για τους ιδιώτες) θα δημιουργήσει μια νέα ισορροπία στην αγορά, προς όφελος των ενοικιαστών.

Η στρατηγική του ΥΠΕΘΟ

Η κίνηση αυτή στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα ότι η ακίνητη περιουσία που αποκτήθηκε μέσω αναγκαστικών εκτελέσεων ή άλλων διαδικασιών δεν μπορεί να παραμένει ανενεργή. Η πίεση μέσω του ΕΝΦΙΑ θεωρείται το πιο αποτελεσματικό εργαλείο, καθώς επηρεάζει άμεσα τους ισολογισμούς των ιδρυμάτων, αναγκάζοντάς τα να λειτουργήσουν ως επιταχυντές της ομαλοποίησης της αγοράς.

Οι κυριότερες φοροελαφρύνσεις του 2026