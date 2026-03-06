Γιώργος Κώτσηρας: «Θωρακισμένη» η οικονομία στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, παρακολουθώντας στενά τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στην εγχώρια αγορά. Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Alpha 98.9», εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας πως η αποκατασταθείσα αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας αποτελεί το ισχυρότερο «όπλο» της χώρας για την απορρόφηση των κραδασμών.
Αναχώματα στις αυξήσεις τιμών και το «χαρτί» του Eurogroup
Ο κ. Κώτσηρας ξεκαθάρισε πως η Πολιτεία διαθέτει τόσο τα δημοσιονομικά όσο και τα θεσμικά εργαλεία για να παρέμβει, εάν παρατηρηθούν φαινόμενα μόνιμης οικονομικής πίεσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον έλεγχο της αγοράς:
- Αυστηροί έλεγχοι: Οι αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές διεξάγουν ήδη τακτικούς ελέγχους για την πρόληψη φαινομένων αισχροκέρδειας.
- Μηδενική ανοχή: Ο Υφυπουργός προειδοποίησε πως τυχόν προσπάθειες τεχνητής διόγκωσης των τιμών με πρόσχημα την κρίση θα αντιμετωπιστούν με τη μέγιστη αυστηρότητα.
- Ευρωπαϊκή παρέμβαση: Υπογραμμίστηκε η στρατηγική σημασία της ανάληψης της προεδρίας του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερρακάκη, γεγονός που αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στη λήψη συλλογικών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
«Η συνετή δημοσιονομική διαχείριση των τελευταίων ετών μάς επιτρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ποιοι θα δουν ελαφρύνσεις στις φετινές φορολογικές δηλώσεις
Παρά τις διεθνείς προκλήσεις, ο κ. Κώτσηρας διαβεβαίωσε πως η προγραμματισμένη φορολογική μεταρρύθμιση εκτελείται κανονικά. Ενώ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι βλέπουν ήδη από την αρχή του έτους έμμεση αύξηση εισοδήματος μέσω της μειωμένης παρακράτησης φόρου, το επόμενο «κύμα» ελαφρύνσεων θα φανεί με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:
- Τεκμήρια διαβίωσης: Οριζόντια μείωση που θα περιορίσει τις επιβαρύνσεις για χιλιάδες φορολογούμενους.
- Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για όσους δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς εκτός Αττικής.
- Ακίνητα: Κίνητρα για τη μετατροπή βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Airbnb) σε μακροχρόνιες, καθώς και για το άνοιγμα κλειστών κατοικιών.
- ΕΝΦΙΑ: Σημαντική μείωση ύψους 50% για τους κατοίκους οικισμών με πληθυσμό έως 1.500 άτομα στην περιφέρεια.
Ο υφυπουργός κατέληξε επισημαίνοντας πως στόχος παραμένει η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, χωρίς όμως να διακυβεύεται η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας.