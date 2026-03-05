Τάκης Θεοδωρικάκος: Σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών κραδασμών που προκαλεί η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκάλυψε πως το υπουργείο έχει ήδη επεξεργαστεί ένα πακέτο έκτακτων ρυθμιστικών μέτρων, το οποίο είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί άμεσα μόλις ληφθεί η σχετική κυβερνητική απόφαση.
Το «ανάχωμα» στην αισχροκέρδεια και οι ενεργειακές απειλές
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο κ. Θεοδωρικάκος έστειλε αυστηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία μορφή ασυδοσίας στην αγορά. «Η αισχροκέρδεια δεν γίνεται αποδεκτή, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κάνει κερδοσκοπικά παιχνίδια», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκονται ήδη σε πλήρη εγρήγορση.
Ο υπουργός εξήγησε ότι η ανησυχία πηγάζει από την πιθανή επιβάρυνση του κόστους μεταφοράς πετρελαίου, καθώς η Μέση Ανατολή τροφοδοτεί το ένα τέταρτο των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών. Εάν οι πολεμικές επιχειρήσεις παραταθούν, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την Ελλάδα θεωρούνται δεδομένες.
Εθνική κυριαρχία και γεωπολιτικός ρόλος
Πέρα από το οικονομικό σκέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος πήρε σαφή θέση για τα εθνικά ζητήματα, απαντώντας στις τουρκικές αντιδράσεις για την αμυντική διάταξη των Ενόπλων Δυνάμεων στην Κάρπαθο και την παρουσία φρεγατών στην Κύπρο. «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει με κανέναν το αν θα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) είναι αδιαπραγμάτευτες.
Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος
Ο υπουργός αναφέρθηκε στον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας ως κέντρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια. Τόνισε ότι η στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της πατρίδας μας, δημιουργώντας παράλληλα νέες προοπτικές για την οικονομία και την απασχόληση.
|Άξονες κυβερνητικού σχεδίου
|Στόχος μέτρων
|Φορέας υλοποίησης
|Ρυθμιστικές παρεμβάσεις
|Συγκράτηση τιμών & προστασία καταναλωτή
|Υπουργείο Ανάπτυξης
|Έλεγχοι αγοράς
|Πάταξη αισχροκέρδειας
|Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή
|Ενεργειακή θωράκιση
|Διασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού
|Κυβέρνηση & Διεθνείς Συμφωνίες