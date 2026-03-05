Ο Βρετανός υπουργός Αμυνας μεταβαίνει εκτάκτως στην Κύπρο

0

«Είμαι σε διαρκή επαφή με τον Κύπριο ΥΠΕΞ» δήλωσε ο Ιταλός ομόλογός του

Ο υπουργός Αμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι μεταβαίνει στην Κύπρο, τέσσερις ημέρες αφού drone έπληξε την βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, μετέδωσαν πολλά βρετανικά μέσα.

Το βρετανικό υπουργείο Αμυνας δεν έχει επιβεβαιώσει την επίσκεψη που πραγματοποιείται την ώρα που το Λονδίνο επικρίνεται από τις κυπριακές αρχές ότι καθυστέρησε στην ανάπτυξη ενισχύσεων για την προστασία των δύο βρετανικών βάσεων του νησιού.

Βρετανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το drone που χτύπησε τη βάση του Ακρωτηρίου δεν έγινε αντιληπτό, καθώς πετούσε χαμηλά και με μικρή ταχύτητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, η έρευνα δεν έχει καταφέρει ακόμη να προσδιορίσει με βεβαιότητα από πού εκτοξεύτηκε το drone τύπου Shahed.

Από την πλευρά του ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, κατά την ενημέρωση της ιταλικής βουλής για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι «είμαι σε διαρκή επαφή με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών, στον οποίο εξέφρασα την αλληλεγγύη μου, πρόκειται για χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία έχουμε την υποχρέωση να προσφέρουμε αλληλεγγύη και στήριξη».

Ο Ταγιάνι, παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για «ουσιαστικό κίνδυνο διεύρυνσης της σύρραξης».