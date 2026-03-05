Χέγκσεθ στον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας: «Συνεχίστε μέχρι τέλους»

0

Ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει νέο «ευρύ κύμα πληγμάτων» στην ιρανική πρωτεύουσα

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι ο ομόλογός του των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ τον διαβεβαίωσε για την σθεναρή υποστήριξη της Ουάσινγκτον στην κοινή στρατιωτική τους εκστρατεία εναντίον του Ιράν και τον προέτρεψε να συνεχίσουν την επιχείρηση «μέχρι τέλους».

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε: "Συνεχίστε μέχρι τέλους, είμαστε στο πλευρό σας'', σημείωσε ο Κατς, αναφερόμενος σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Χέγκσεθ την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο του.

Ο Κατς ευχαρίστησε τον Χέγκσεθ για την εκτεταμένη αμερικανική βοήθεια στην υπεράσπιση των Ισραηλινών πολιτών κατά της ιρανικής πυραυλικής απειλής, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω Telegram λίγο πριν από τις 07:50 ότι αρχίζει να διεξάγει νέο «ευρύ κύμα πληγμάτων» εναντίον της Τεχεράνης, καθώς ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν διανύει την έκτη του ημέρα.