Οι κρίσιμες επαφές Κυριάκου Πιερρακάκη σήμερα στις Βρυξέλλες

Στο επίκεντρο η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής για το ευρώ

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών οικονομικών εξελίξεων βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος πραγματοποιεί σειρά κρίσιμων συναντήσεων στις Βρυξέλλες. Υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε μια συγκυρία όπου η οικονομική ατζέντα της Γηραιάς Ηπείρου απαιτεί συντονισμένες κινήσεις.

Η επίσκεψη στη βελγική πρωτεύουσα έχει έντονο προπαρασκευαστικό χαρακτήρα ενόψει της επικείμενης Συνόδου Κορυφής για το ευρώ (Euro Summit). Στο πλαίσιο αυτό, ο Έλληνας υπουργός θα συμμετάσχει σε διάσκεψη υψηλού επιπέδου υπό τον Πρόεδρο Κόστα, με τη συμμετοχή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ.

Το πρόγραμμα στο Λουξεμβούργο

Αμέσως μετά τις επαφές του στις Βρυξέλλες, ο κ. Πιερρακάκης θα μεταβεί στο Λουξεμβούργο, όπου το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές της Ευρωζώνης. Ο υπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής στο Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με τη θεματολογία να επικεντρώνεται σε τρεις κρίσιμους πυλώνες:

Την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Την προοπτική για το ψηφιακό ευρώ .

. Τον διεθνή ρόλο του ενιαίου νομίσματος μέσα σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Κατά την παρουσία του εκεί, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την Πρόεδρο της ΕΤΕπ, Νάντια Καλβίνιο. Παράλληλα, με την ιδιότητά του ως ex officio Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), ο κ. Πιερρακάκης θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Μηχανισμού για να συναντηθεί με τον επικεφαλής του, Πιερ Γκραμένια.