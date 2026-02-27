Οι Βρυξέλλες προχωρούν σε προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά τον «πάγο» του Ευρωκοινοβουλίου

Η συμφωνία, που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου με 720 εκατομμύρια κατοίκους, είναι αμφιλεγόμενη, καθώς δεν έχει ακόμη εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σημειώνει το Politico. Οι νομοθέτες ψήφισαν τον περασμένο μήνα να την υποβάλουν για εξέταση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παγώνοντας ουσιαστικά την τελική επικύρωσή της για έως και δύο χρόνια.

«Δίνει στην Ευρώπη ένα στρατηγικό πλεονέκτημα πρώτης κίνησης σε έναν κόσμο έντονου ανταγωνισμού και βραχυπρόθεσμων προοπτικών. Αλλά το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης πρέπει να υλοποιηθεί», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, το συζήτησα εντατικά με τα κράτη μέλη και με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», πρόσθεσε. «Με βάση αυτό, η Επιτροπή θα προχωρήσει τώρα στην προσωρινή εφαρμογή».

Η εφαρμογή της συμφωνίας θα μπορούσε να εντείνει την αντίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να προκαλέσει την αντίδραση χωρών με επικεφαλής τη Γαλλία και την Πολωνία και ενδεχομένως να οδηγήσει σε απόρριψη της συμφωνίας κατά την τελική ψηφοφορία για την έγκρισή της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το πράσινο φως από χώρες της ΕΕ τον Ιανουάριο για να εφαρμόσει τη συμφωνία, μόλις οι χώρες του Mercosur ολοκληρώσουν τις δικές τους εγκρίσεις. Τόσο η Αργεντινή όσο και η Ουρουγουάη επικύρωσαν τη συμφωνία την Πέμπτη.

«Τον Ιανουάριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να εφαρμόσει προσωρινά τη Συμφωνία από τη στιγμή της πρώτης επικύρωσης από μία χώρα της Mercosur», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και πρόσθεσε: «Το έχω πει και στο παρελθόν: όταν είναι έτοιμοι εκείνοι, είμαστε έτοιμοι κι εμείς».