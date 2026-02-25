Κομισιόν: Νέο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για παραγωγή καθαρής τεχνολογίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων, προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη στρατηγικών επενδύσεων για την ανάπτυξη παραγωγικής ικανότητας σε τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών. Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της ευρωπαϊκής συμφωνίας για την καθαρή βιομηχανία (Clean Industrial Deal) και αποσκοπεί στην επιτάχυνση της μετάβασης προς μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας.
Πλαίσιο ενισχύσεων
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την καθαρή βιομηχανία (CISAF), το οποίο υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2025. Οι ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις που προσθέτουν παραγωγική ικανότητα για τεχνολογίες net-zero, τα εξειδικευμένα κατασκευαστικά στοιχεία τους, καθώς και την παραγωγή ή ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για τα τελικά προϊόντα.
Μορφή στήριξης
Η οικονομική υποστήριξη θα παρέχεται με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και φορολογικών πλεονεκτημάτων. Το μέτρο είναι προσβάσιμο σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ενώ η περίοδος χορήγησης των ενισχύσεων εκτείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.
Στόχοι και κριτήρια
Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, το ελληνικό σχέδιο κρίνεται αναγκαίο και κατάλληλο για τη διευκόλυνση οικονομικών δραστηριοτήτων που έχουν καίρια σημασία για την εφαρμογή της πράσινης μετάβασης. Οι τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παραγωγή μπαταριών, ηλιακών συλλεκτών, ανεμογεννητριών, αντλιών θερμότητας και εξοπλισμού δέσμευσης άνθρακα.