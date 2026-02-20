Το σχέδιο της Κίνας για την παγκόσμια κυριαρχία στο τσάι

0

Το Πεκίνο στοχεύει σε έσοδα 180 δισεκ. ευρώ μέσω του εκσυγχρονισμού της παραγωγής μέχρι το 2030

Η κινεζική κυβέρνηση δρομολογεί ένα εκτενές πλάνο αναβάθμισης της εγχώριας παραγωγής τσαγιού, με στόχο η οικονομική της αξία να αγγίξει τα 180 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας.

Οι οδηγίες καταρτίστηκαν από κοινού με τη συμμετοχή πέντε κυβερνητικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου βιομηχανίας και τεχνολογίας της πληροφορικής, με κεντρική επιδίωξη την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του κλάδου.

Στρατηγική ανάπτυξη

Μέχρι το 2030, η Κίνα σχεδιάζει την οργάνωση ενός συστήματος της βιομηχανίας τσαγιού, το οποίο θα διαθέτει ένα εξελιγμένο δίκτυο εφοδιασμού, θα είναι φιλικό στο περιβάλλον, θα κάνει χρήση έξυπνων τεχνολογιών και θα είναι ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο.

Μελλοντικοί στόχοι

Το Πεκίνο έχει θέσει στόχους και για το 2028, για τη σταθερή πρόοδο και ανάπτυξη των παραδοσιακών περιοχών παραγωγής τσαγιού, αλλά και τις συνεχιζόμενες βελτιώσεις στην ποιότητα και τη λειτουργικότητα των σημαντικών τοπικών βιομηχανιών. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής αλυσίδας, αλλά και μιας ευρείας γκάμας προϊόντων και καταναλωτικών σεναρίων.