Από Ινδία και Κίνα αναμένεται η μεγαλύτερη αύξηση τουριστών

Την εικόνα της ελκυστικότητας του brand «Ελλάδα» στις πιο μακρινές αγορές αποτυπώνει μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ

Κατά 9 θέσεις ανέβηκε η Ελλάδα στην κατάταξη προτίμησης για μελλοντικά ταξίδια στην αγορά της Ινδίας και κατά 3 θέσεις στην αγορά της Κίνας μέσα στο 2025, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη δυναμική στις μακρινές αγορές (long haul) για το επόμενο 12μηνο, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για την ελκυστικότητα του brand «Ελλάδα».

Η μελέτη, με τίτλο «Το Brand Ελλάδα: Πόσο ελκυστική είναι η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός; Σύγκριση με ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς – Β’ μέρος: Long haul Αγορές», εξετάζει πέντε βασικές αγορές εκτός Ευρώπης: ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα, Ινδία και Αυστραλία. Όπως αναφέρεται, οι πέντε αυτές αγορές αντιπροσώπευαν το 2024 περίπου το 11% των συνολικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, ενώ έχει προηγηθεί και Α’ μέρος της μελέτης που αφορά τις ευρωπαϊκές αγορές.

Στην κατάταξη προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες, η Ελλάδα τοποθετείται:

στην 11η θέση στην Αυστραλία ,

στην , στην 12η θέση στον Καναδά ,

στον , στην 13η θέση στις ΗΠΑ ,

στις , στην 27η θέση στην Ινδία (με άνοδο 9 θέσεων έναντι του 2024),

στην (με άνοδο θέσεων έναντι του 2024), και στην 29η θέση στην Κίνα (με άνοδο 3 θέσεων).

Το ΙΝΣΕΤΕ σημειώνει ότι σε σχέση με το 2024 η θέση της Ελλάδας παρέμεινε αμετάβλητη στις ΗΠΑ, υποχώρησε κατά 1 θέση σε Καναδά και Αυστραλία, ενώ ενισχύθηκε σε Ινδία και Κίνα, «όπου εγκαινιάζονται και ενισχύονται αντίστοιχα οι αεροπορικές συνδέσεις». Στη σύγκριση των πέντε αγορών, η υψηλότερη θέση της χώρας είναι στην Αυστραλία (11η), ενώ ακολουθούν Καναδάς και ΗΠΑ, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο top 15 για τους ταξιδιώτες των δύο αυτών αγορών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στις ΗΠΑ η διαφορά προτίμησης μεταξύ της Ελλάδας και χωρών που προηγούνται κατά μία ή δύο θέσεις είναι περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα, ενώ στον Καναδά περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα. Για την αγορά της Κίνας, αναφέρεται ότι χώρες που προηγούνται μέχρι και επτά θέσεις εμφανίζουν διαφορά προτίμησης της τάξεως της 1 ποσοστιαίας μονάδας.

Στο σκέλος της σύγκρισης με ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία, Τουρκία), η μελέτη αναφέρει ότι το brand της Ελλάδας εμφανίζεται ενισχυμένο έναντι του ανταγωνισμού, με δυνατότητα προσέλκυσης long haul ταξιδιωτών και για ταξίδια που συνδυάζουν την Ελλάδα με άλλον μεσογειακό προορισμό. Συγκριτικά, η Ελλάδα βρίσκεται 3η στις μεσογειακές επιλογές των ταξιδιωτών στην αγορά της Αυστραλίας και 4η στις αγορές ΗΠΑ, Καναδά, Κίνας και Ινδίας.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, Ηλίας Κικίλιας, σημειώνει ότι τα ευρήματα «επιβεβαιώνουν πως το brand “Ελλάδα” διατηρεί ισχυρή παρουσία στις αγορές των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας, ενώ καταγράφει ταχεία άνοδο σε αγορές όπως η Ινδία και η Κίνα», προσθέτοντας ότι, υπό συνθήκες αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, το τουριστικό οικοσύστημα χρειάζεται «σχέδιο, αποτελεσματική διακυβέρνηση προορισμών και επαρκείς υποδομές», στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας στρατηγικής με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και τη διατήρηση της ταυτότητας των προορισμών.