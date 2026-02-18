Σε κρίση η Μέση Ανατολή: «Ο Τραμπ κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν»

0

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios είναι πιθανή κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ

Σε κρίσιμο σημείο για έναν περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Axios.

Μια στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν θα ήταν πιθανότατα μια μαζική εκστρατεία διάρκειας εβδομάδων, που θα έμοιαζε περισσότερο με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο παρά με τη στοχευμένη επιχείρηση του περασμένου μήνα στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios.

Οι πηγές σημείωσαν ότι πιθανότατα θα πρόκειται για κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με πολύ ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και πολύ πιο υπαρξιακά χαρακτηριστικά για το καθεστώς της Τεχεράνης συγκριτικά με τον πόλεμο των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο.

Ένας τέτοιας εμβέλειας πόλεμος θα είχε δραματική επίδραση σε ολόκληρη την περιοχή και σημαντικές συνέπειες για τα τρία χρόνια που απομένουν στην κυβέρνηση Τραμπ. Με την προσοχή του Κογκρέσου και των πολιτών στραμμένη σε άλλα θέματα, σήμερα υπάρχει ελάχιστη δημόσια συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

«Δε φαίνεται πιθανή η συμφωνία»

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Τραμπ έφτασε κοντά στο να δώσει εντολή επίθεσης στο Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου εν μέσω της μαζικής καταστολής των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων. Ωστόσο, όταν η ευκαιρία χάθηκε, η κυβέρνηση υιοθέτησε διττή προσέγγιση: διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά σε συνδυασμό με μαζική ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή.

Με βάση τα όσα αναφέρει το Axios, αυτή τη στιγμή μια συμφωνία δε φαίνεται πιθανή. Οι σύμβουλοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί -τρεις ώρες- στη Γενεύη την Τρίτη. Αν και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι οι συνομιλίες «έκαναν πρόοδο», οι διαφορές είναι μεγάλες και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν είναι αισιόδοξοι για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο αντιπρόεδρος Βανς δήλωσε στο Fox News ότι οι συνομιλίες «πήγαν καλά» από μία άποψη, αλλά «από την άλλη ήταν πολύ σαφές ότι ο πρόεδρος έχει θέσει ορισμένα όρια που οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη διατεθειμένοι να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν». Ο Βανς κατέστησε σαφές ότι ενώ ο Τραμπ επιθυμεί μια συμφωνία θα μπορούσε να αποφασίσει πως η διπλωματία έχει «φτάσει στο τέλος της».

Μεγάλη στρατιωτική ανάπτυξη

Η αρμάδα του Τραμπ στην ευρύτερη περιοχή έχει μεγαλώσει και περιλαμβάνει δύο αεροπλανοφόρα, δεκάδες πολεμικά πλοία, εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη και πολλαπλά συστήματα αεροπορικής άμυνας. Μέρος αυτής της δύναμης πυρός βρίσκεται ακόμη καθ’ οδόν.

Περισσότερες από 150 πτήσεις μεταφοράς στρατιωτικού φορτίου έχουν μεταφέρει αμερικανικά οπλικά συστήματα και πυρομαχικά στη Μέση Ανατολή. Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες άλλα 50 μαχητικά αεροσκάφη -F-35, F-22 και F-16- κατευθύνθηκαν προς την περιοχή.

Η στρατιωτική και ρητορική κλιμάκωση του Τραμπ αλλά και ευρύτερα της αμερικανικής κυβέρνησης καθιστά δύσκολη πλέον μια υποχώρηση χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις από το Ιράν, τουλάχιστον, σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου δεν θεωρούν αυτήν την τεράστια στρατιωτική ανάπτυξη μπλόφα. «Με τον Τραμπ, όλα είναι πιθανά. Όμως, όλα τα σημάδια δείχνουν ότι θα πατήσει τη σκανδάλη αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν», αναφέρει το δημοσίευμα.

Τα επόμενα βήματα

Η ισραηλινή κυβέρνηση -η οποία πιέζει για ένα σενάριο με στόχους, την αλλαγή του καθεστώτος καθώς και τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα του Ιράν- προετοιμάζεται για ένα πόλεμο εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με δύο ισραηλινούς αξιωματούχους.

Αμερικανικές πηγές, ωστόσο αναφέρουν στο Axios ότι ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε ότι η επίθεση θα μπορούσε να ξεκινήσει σε μερικές εβδομάδες.

Ωστόσο, άλλοι δηλώνουν ότι το χρονοδιάγραμμα ίσως εντέλει να είναι συντομότερο. «Το “αφεντικό” έχει αρχίσει να βαριέται. Μερικοί από τους συνεργάτες του τον προειδοποιούν να μην προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να δούμε δράση τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ένας σύμβουλος του Τραμπ.