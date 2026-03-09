Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup

0

Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Έκτακτη συνάντηση των υπουργών Οικονομίας G7

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ενόψει των σημερινών συνεδριάσεων του Eurogroup και της αυριανής συνόδου του ECOFIN, σε μια συγκυρία κατά την οποία η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει με οξύ τρόπο στο τραπέζι το ζήτημα των τιμών της ενέργειας και των συνεπειών τους για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Η συζήτηση για την ενέργεια δεν αποτελεί απλώς ένα πολιτικό μήνυμα της συγκυρίας, αλλά εντάσσεται επισήμως στην ατζέντα του Eurogroup. Στο σκέλος της συνεδρίασης, οι υπουργοί θα συζητήσουν τις τιμές της ενέργειας και τις επιπτώσεις τους στην οικονομία της Ευρωζώνης, σε περιβάλλον αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας λόγω αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η ενέργεια στο επίκεντρο του Eurogroup

Η θεματολογία αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς συνδέεται άμεσα με δύο κρίσιμες παραμέτρους για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις: αφενός με την πορεία του πληθωρισμού, ιδίως μέσω του ενεργειακού κόστους, και αφετέρου με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά παραμένουν ευάλωτα σε νέες εξωγενείς διαταραχές.

Στην ίδια συζήτηση έχουν προσκληθεί να καταθέσουν τις απόψεις τους δύο πρόσωπα με ειδικό βάρος στην ενεργειακή αγορά και στις υποδομές ηλεκτρισμού: ο Κρίστιαν Ζίνγκλερσεν, πρώην επικεφαλής του ACER, του ευρωπαϊκού οργανισμού συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, και ο Ντάμιαν Κορτίνας, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ENTSO-E, του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η παρουσία τους δείχνει ότι η συζήτηση δεν θα μείνει μόνο στη βραχυπρόθεσμη επίπτωση των διεθνών εξελίξεων στις τιμές, αλλά θα αγγίξει και τη δομική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος.

Οι επιπτώσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

Πριν από αυτή τη συζήτηση, το Eurogroup θα συνεδριάσει με βασικό θέμα τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές στην Ευρωζώνη, με βάση τις εκτιμήσεις των ευρωπαϊκών θεσμών. Στην ίδια σύνθεση, οι υπουργοί αναμένεται επίσης να εγκρίνουν δήλωση για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος του Βελγίου για το 2026, ενώ ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών Eelco Heinen θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης της Ολλανδίας.

Η διάταξη των θεμάτων έχει τη σημασία της. Πρώτα συζητείται η συνολική μακροοικονομική εικόνα της Ευρωζώνης και αμέσως μετά περνά στο τραπέζι ένα από τα βασικά κανάλια μετάδοσης του γεωπολιτικού κινδύνου στην οικονομία: η ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή συνεδρίαση δεν περιορίζεται σε μια γενική πολιτική ανταλλαγή απόψεων, αλλά επιχειρεί να συνδέσει τις διεθνείς εξελίξεις με τις άμεσες οικονομικές επιπτώσεις για την Ευρωζώνη.



Δείτε τη συνέντευξη του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη στο Euronews, στην εκπομπή Europe Today, με τη δημοσιογράφο Méabh Mc Mahon.

Ψηφιακή χρηματοδότηση και ανταγωνιστικότητα

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται ακόμη η συζήτηση για το digital finance workstream. Οι υπουργοί θα εξετάσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στη ψηφιακή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών distributed ledger, της tokenisation και των stablecoins, με στόχο να αποτιμηθούν τα πιθανά οφέλη για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ και την ευρύτερη οικονομία.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης θα παρουσιάσει το περιεχόμενο της καθιερωμένης επιστολής του προς τον πρόεδρο της Συνόδου Κορυφής του Ευρώ Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνόδου του Μαρτίου. Στο σκέλος των λοιπών θεμάτων, η Ισπανία θα ενημερώσει για τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του competitiveness lab.

Τι θα εξετάσει το ECOFIN

Για την Αθήνα, η σημερινή συνεδρίαση έχει διπλή σημασία. Πρώτον, επειδή ο Έλληνας υπουργός προεδρεύει του Eurogroup σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας. Δεύτερον, επειδή το ενεργειακό κόστος και η επίδρασή του στον πληθωρισμό, στα εισοδήματα και στην αναπτυξιακή δυναμική παραμένουν ζητήματα πρώτης γραμμής και για την ελληνική οικονομία.

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα στις εργασίες του Eurogroup, ενώ αύριο στο ECOFIN αναμένεται να συζητηθούν, πέρα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, η στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και η προετοιμασία για τις συνεδριάσεις της G20, του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Λεωνίδας Στεργίου