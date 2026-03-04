Τουρισμός: Νέοι κανόνες στη δόμηση και τέλος στο μοντέλο των «κορεσμένων» περιοχών

0

Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο – Παρουσιάζεται τον Απρίλιο η ιστορική ΚΥΑ

Σε ριζική αναθεώρηση του τουριστικού χάρτη της χώρας προχωρά η κυβέρνηση, θέτοντας σε πρώτο πλάνο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό εισέρχεται στην τελική του φάση, με στόχο να μπει «φρένο» στην άναρχη δόμηση και να δοθούν κίνητρα για την ανάδειξη εναλλακτικών προορισμών που παραμένουν αναξιοποίητοι.

Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με τη συμμετοχή του υπουργού κ. Σταύρου Παπασταύρου και της υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη, οριστικοποιήθηκαν οι βασικοί άξονες της νέας στρατηγικής. Η παρουσίαση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) αναμένεται στις αρχές Απριλίου, ενώ η τελική υπογραφή προγραμματίζεται εντός του Μαΐου.

Τέλος στο μοντέλο του «υπερτουρισμού»

Κεντρικός πυλώνας του νέου πλαισίου είναι η χωρική εξισορρόπηση της τουριστικής δραστηριότητας. Το κράτος επιδιώκει πλέον να αποσυμφορήσει τις περιοχές που δέχονται ασφυκτικές πιέσεις (κορεσμένοι προορισμοί) και να κατευθύνει τις επενδύσεις σε περιοχές με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η νέα φιλοσοφία περιλαμβάνει:

Ορθολογική διαχείριση: Προτεραιότητα στη διασφάλιση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας.

Προτεραιότητα στη διασφάλιση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας. Οργανωμένη χωροθέτηση: Ενίσχυση των οργανωμένων τουριστικών υποδομών με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Ενίσχυση των οργανωμένων τουριστικών υποδομών με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Ταχύτερες αδειοδοτήσεις: Θέσπιση διαφανών και προβλέψιμων διαδικασιών για τη δημιουργία σύγχρονων μονάδων.

Επιτάχυνση των διαδικασιών

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Νίκος Ταγαράς και οι Γενικοί Γραμματείς των δύο υπουργείων, υπογραμμίζοντας τη σημασία του συντονισμού για την ολοκλήρωση του έργου. Το νέο πλαίσιο δεν αποτελεί απλώς μια πολεοδομική ρύθμιση, αλλά ένα εργαλείο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που συνδέει την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή.