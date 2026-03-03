Σταύρος Παπασταύρου: Στις 12 Μαρτίου η ψήφιση των συμβάσεων με Chevron και Helleniq Energy

0

Σε ετοιμότητα η κυβέρνηση για στήριξη των πολιτών αν χρειαστεί

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η επικύρωση των κρίσιμων συμβάσεων για την παραχώρηση θαλάσσιων περιοχών νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης στην κοινοπραξία Chevron - Helleniq Energy. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, οι σχετικές συμβάσεις κατατέθηκαν ήδη στη Βουλή και η ψήφισή τους έχει προγραμματιστεί για τις 12 Μαρτίου, σηματοδοτώντας ένα αποφασιστικό βήμα για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Παράλληλα, ο υπουργός έστειλε μήνυμα εγρήγορσης για τη στήριξη των καταναλωτών έναντι των διεθνών πιέσεων στις τιμές, υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία παρέμβασης.

Το χρονοδιάγραμμα των ερευνών

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε ο κ. Παπασταύρου, οι συμβάσεις θα εισαχθούν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την Πέμπτη 5 Μαρτίου. Στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) είναι η έναρξη των γεωφυσικών ερευνών στις συγκεκριμένες περιοχές πριν από την εκπνοή του τρέχοντος έτους.

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις τρέχουν και στο Ιόνιο, όπου η κοινοπραξία ExxonMobil - Energean - Helleniq Energy προγραμματίζει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση σε λιγότερο από 12 μήνες από σήμερα. «Εργαζόμαστε συστηματικά ώστε η Ελλάδα να μετατραπεί σε παραγωγό φυσικού αερίου, ενισχύοντας την ενεργειακή της ανθεκτικότητα», σημείωσε ο υπουργός.

Απάντηση στις επικρίσεις Σαμαρά

Ο κ. Παπασταύρου κλήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, σχετικά με το περιεχόμενο των συμφωνιών. Αν και εξέφρασε τον σεβασμό του προς το πρόσωπο του κ. Σαμαρά, υπενθυμίζοντας την κοινή τους πορεία στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις του 2012, ο υπουργός χαρακτήρισε την εκτίμησή του για τη Chevron ως μη ορθή.

Συγκεκριμένα, αποσαφήνισε ότι οι συμφωνίες δεν περιλαμβάνουν καμία απολύτως εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αντίθετα, τόνισε ότι η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων στην πράξη αποδυναμώνει το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις έντονες αντιδράσεις της Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Ενεργειακή θωράκιση και τιμές

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο υπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός αλλά προετοιμασμένος για όλα τα σενάρια. Ανέφερε ότι η χώρα διαθέτει ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα με ισχυρή συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των υδροηλεκτρικών έργων.

Ορόσημο Ημερομηνία / Χρονικός ορίζοντας Εισαγωγή συμβάσεων στην Επιτροπή 5 Μαρτίου 2026 Ψήφιση συμβάσεων στην Ολομέλεια 12 Μαρτίου 2026 Έναρξη γεωφυσικών ερευνών (Κρήτη/Πελ/νησος) Εντός του 2026 Ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο Εντός 12 μηνών

Αύριο, Τετάρτη, αναμένεται να συνεδριάσει η ειδική Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση των τιμών και του εφοδιασμού, με την ελληνική κυβέρνηση να δηλώνει έτοιμη να ενεργοποιήσει θεσμικά και οικονομικά εργαλεία αν παρατηρηθούν ακραίες αποκλίσεις στην αγορά.