Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις εξελίξεις σχετικά με την ενέργεια

Έκτακτη σύσκεψη με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Ιράν και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η σύσκεψη γίνεται με τη συμμετοχή του υπουργού και του υφυπουργού, κ.κ. Σταύρου Παπασταύρου και Νίκου Τσάφου, και εκπροσώπων των ΡΑΑΕΥ, MOTOR OIL, ΕΛΠΕ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή και των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία φυσικού αερίου.