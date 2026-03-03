Ισοπεδώθηκε το κτίριο Συμβουλίου των Ειδικών όπου θα γινόταν η ανάδειξη νέου ηγέτη του Ιράν

0

Χτυπήθηκαν και άλλες υποδομές από τις αεροπορικές επιδρομές Ισραήλ και ΗΠΑ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα σειρά επιθέσεων εναντίον υποδομών στην Τεχεράνη σήμερα, τέταρτη ημέρα του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν πως το κτίριο του ιρανικού Συμβουλίου των Ειδικών -που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν- ισοπεδώθηκε από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στην πόλη Κομ, νότια της ιρανικής πρωτεύουσας.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι η περιοχή κοντά στο κτίριο αυτό βομβαρδίστηκε.

حملات هوایی به ساختمان خبرگان در میدان رسالت #قم pic.twitter.com/bkK5bTV1Y5 — ائتلاف ۱۰ ꪜ 👀 (@etelaf10) March 3, 2026

«Η αεροπορία εξαπέλυσε μια σειρά από μεγάλης κλίμακας επιθέσεις εναντίον υποδομών που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν νέες εκρήξεις στην ανατολική και νοτιοανατολική Τεχεράνη σήμερα το μεσημέρι και γκρίζο καπνό να υψώνεται στον ουρανό, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Mehr και Tasnim μετέδωσαν και τα δύο εκρήξεις χωρίς να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες.