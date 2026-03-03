Ο Ντόναλντ Τραμπ «κλείνει την πόρτα» στο Ιράν: «Θέλουν να μιλήσουμε, αλλά είναι πολύ αργά»

Σε μια κίνηση που κλιμακώνει κατακόρυφα τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε μια σφοδρή λεκτική επίθεση κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική μηχανή της χώρας βρίσκεται υπό κατάρρευση. Με μια ανάρτηση που χαρακτηρίζεται από το γνώριμο, επιθετικό του ύφος, ο ένοικος του Λευκού Οίκου ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει πλέον απεγνωσμένα τη διπλωματική οδό, λαμβάνοντας όμως μια κατηγορηματική απάντηση.

«They want to talk»: Η απορριπτική στάση της Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, η ιρανική ηγεσία φέρεται να έστειλε μηνύματα με σκοπό την έναρξη συνομιλιών, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η πίεση που δέχεται το καθεστώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν σαφής: «Θέλουν να συζητήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να συμπληρώσει αμέσως μετά το λακωνικό και σκληρό «Πολύ αργά!».

Η στάση αυτή αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της «μέγιστης πίεσης» που ακολουθεί η Ουάσιγκτον, επιδιώκοντας όχι απλώς έναν συμβιβασμό, αλλά την πλήρη αποδυνάμωση των περιφερειακών φιλοδοξιών της Τεχεράνης.

Εικόνα στρατιωτικής αποσύνθεσης

Η εκτίμηση του προέδρου των ΗΠΑ για την επιχειρησιακή ικανότητα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων είναι δραματική. Ο ίδιος παρουσίασε ένα σκηνικό όπου οι βασικοί πυλώνες άμυνας της χώρας έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί:

Αεράμυνα: Σύμφωνα με τον πρόεδρο, τα συστήματα αναχαίτισης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Πολεμική Αεροπορία: Περιγράφεται ως ανίκανη να διεξάγει επιχειρήσεις στον αέρα.

Πολεμικό Ναυτικό: Οι δυνάμεις στη θάλασσα εμφανίζονται, κατά τον ίδιο, πλήρως αποδυναμωμένες.

Αυτή η εικόνα συνολικής κατάρρευσης των μηχανισμών διοίκησης και ελέγχου, αν επιβεβαιωθεί από τις εξελίξεις στο πεδίο, σηματοδοτεί μια ιστορική αλλαγή στην ισορροπία ισχύος στην περιοχή.

Διπλωματικό αδιέξοδο και περιφερειακές επιπτώσεις

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η δημόσια άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να συζητήσει με το Ιράν τη δεδομένη στιγμή, ενδέχεται να αποτελεί τακτική για να εξαναγκάσει την άλλη πλευρά σε ακόμη μεγαλύτερες υποχωρήσεις. Ωστόσο, η ρητορική περί στρατιωτικής διάλυσης αυξάνει τον κίνδυνο ενός ατυχήματος ή μιας απρόβλεπτης αντίδρασης από την πλευρά της Τεχεράνης, η οποία βλέπει τα περιθώρια ελιγμών της να στενεύουν επικίνδυνα.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, καθώς η ρήξη μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται πλέον να έχει ξεπεράσει το σημείο της απλής λεκτικής αντιπαράθεσης, εισερχόμενη σε μια φάση συνολικής αμφισβήτησης της κυριαρχίας του ιρανικού κράτους.