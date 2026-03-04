Σταύρος Παπασταύρου: «Δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα επάρκειας στην ενέργεια»

0

«Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού»

Για την κατάσταση επικρατεί στη Μέση Ανατολή μίλησε το πρωί της Τετάρτης 4/3 ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα μας δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα επάρκειας στην ενέργεια.

Σε συνέντευξή του στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» διευκρίνισε πως δεν υπάρχουν προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου και ειδικότερα είπε: «Ζούμε σε μια εποχή όπου ξυπνάμε και η αβεβαιότητα είναι μια νέα κανονικότητα. Κάναμε δύο συσκέψεις χθες, μία με τους παράγοντες της αγοράς πετρελαίου και μία με τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού». «Ευτυχώς η χώρα μας, οι εταιρείες, έχουν κάνει τον σωστό προγραμματισμό και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ανησυχία όσον αφορά τον εφοδιασμό. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Η χώρα μας είχε κάνει τον σωστό προγραμματισμό κι έτσι όσον αφορά τον εφοδιασμό υπάρχει ασφάλεια. Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια που θα έχει η σύρραξη στη Μέση Ανατολή».

Όπως ανέφερε, η συμβολή του ήπιου καιρού και των ανανεώσιμων πηγών θα συμβάλουν στη συγκράτηση των τιμών. «Αν χρειαστεί, η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στον Έλληνα πολίτη, όπως το έχει πράξει μέχρι τώρα», συμπλήρωσε.

«Όλες οι εταιρείες, και τα διυλιστήρια και οι εταιρείες φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, έδειξαν μια ωριμότητα και ανέλαβαν όλοι να κάνουν το μέγιστο δυνατό για τη συγκράτηση των τιμών και για την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας. Η αλήθεια είναι ότι η σύρραξη δημιούργησε μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια σε όλους τους παράγοντες της αγοράς, όμως τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουμε».

Όσον αφορά τις συμβάσεις με την Chevron για έρευνες φυσικού αερίου νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, οι οποίες αναμένονται να ψηφιστούν σύντομα στη Βουλή επεσήμανε: «Οι τέσσερις συμβάσεις για τα δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπου ουσιαστικά η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο εταιρεία ενέργειας έρχεται και σε συνεργασία με την HelleniQ Energy θα ερευνήσουν για τα αποθέματα που πιθανόν υπάρχουν και το κατά πόσον είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα». «Ψηφίζεται στις 12/03 και έτσι θα έχουμε τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, την Exxon Mobil στο Ιόνιο και τη Chevron, να προχωρούν στη διερεύνηση για εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα στην πατρίδα μας».

Εστιάζοντας στη στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο με την αποστολή της Φρεγάτας «Κίμων» και «Ψαρά», ο κ. Παπασταύρου ανέφερε πως η χώρα μας είχε γρήγορα αντανακλαστικά και πως «είναι σημαντικό που η πατρίδα μας αντέδρασε και προστάτευσε».