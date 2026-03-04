Politico: Στο βεληνεκές των πυραύλων της Τεχεράνης και η Ελλάδα – Συναγερμός στην Ευρώπη για ιρανικά πλήγματα

0

Οι αρχές ασφαλείας θωρακίζουν την ήπειρο για αντίποινα σε ευρωπαϊκό έδαφος

Σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας βρίσκεται η Ευρώπη μετά τις ευθείες απειλές του ιρανικού καθεστώτος για επιθέσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις, σύμφωνα με το Politico. Η προειδοποίηση αφορά κάθε χώρα που θα επιλέξει να συνδράμει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, με τις υπηρεσίες πληροφοριών να ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο drones, βαλλιστικών πυραύλων και κυβερνοεπιθέσεων.

Στο στόχαστρο η Ελλάδα και η Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η απειλή δεν είναι πλέον θεωρητική. Το Ιράν διαθέτει ένα ισχυρό οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων μέσου βεληνεκού, όπως οι Sejjil και Khorramshahr, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση 2.000 χιλιομέτρων. Σύμφψνα με το δημοσίευμα του Politico, η εμβέλεια αυτή θέτει το νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, και συγκεκριμένα την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, εντός της άμεσης ζώνης κινδύνου.

Μάλιστα, στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν πως αν ο πύραυλος Khorramshahr εξοπλιστεί με ελαφρύτερη κεφαλή, η εμβέλειά του θα μπορούσε να αγγίξει τα 3.000 χιλιόμετρα. Μια τέτοια εξέλιξη θα έφερνε ακόμη και το Βερολίνο ή τη Ρώμη εντός του δραστικού βεληνεκούς των ιρανικών συστημάτων. Ήδη στη Ρουμανία έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας στη βάση του Ντεβεσέλου, όπου λειτουργεί η αμερικανική αντιπυραυλική ασπίδα.

Οπλικό σύστημα Εκτιμώμενη εμβέλεια Περιοχές υψηλού κινδύνου Πύραυλοι Sejjil / Khorramshahr 2.000 χλμ Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία Αναβαθμισμένος Khorramshahr 3.000 χλμ Γερμανία, Ιταλία Drones Shahed 2.500 χλμ Κύπρος, Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η στρατηγική των drones και το πλήγμα στην Κύπρο

Πέρα από τους πυραύλους, το Ιράν επενδύει συστηματικά στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τα περιβόητα drones Shahed, που έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς στο μέτωπο της Ουκρανίας, έχουν εμβέλεια που αγγίζει τα 2.500 χιλιόμετρα.

Η πρόσφατη επίθεση σε βρετανική βάση στην Κύπρο επιβεβαίωσε τις προθέσεις της Τεχεράνης. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας, οι οποίες απέστειλαν μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία στην περιοχή για την προστασία του νησιού από περαιτέρω επιδρομές.

Προειδοποίηση από το ΝΑΤΟ για «εξαγωγή χάους»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ (NATO), Μαρκ Ρούτε, υπήρξε σαφής στις δηλώσεις του, χαρακτηρίζοντας το Ιράν ως «εξαγωγέα χάους». Σύμφωνα με τον Ρούτε, η Τεχεράνη πλησιάζει στην απόκτηση πυρηνικής ικανότητας, γεγονός που, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, αποτελεί υπαρξιακή απειλή όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή αλλά και για την ίδια την Ευρώπη.

Η Τεχεράνη, μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαέι, διεμήνυσε πως οποιαδήποτε εμπλοκή ευρωπαϊκής χώρας θα θεωρηθεί «αιτία πολέμου». Η δήλωση αυτή έχει θέσει σε κίνηση τα επιτελεία σε Λονδίνο, Παρίσι και Αθήνα, που συνεργάζονται στενά για την αναχαίτιση πιθανών μελλοντικών απειλών σε ευρωπαϊκό έδαφος.