Βύθιση ιρανικού πλοίου ανοιχτά της Σρι Λάνκα: Πτώματα περισυνελέγησαν από τη θάλασσα – Δεν είναι σαφές ποιος επιτέθηκε στο «IRIS Dena»

0

Φόβοι για πάνω από 140 αγνοούμενους

Ιρανικό πολεμικό πλοίο βυθίσθηκε στα ανοιχτά των ακτών της Σρι Λάνκα και οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν σήμερα ότι διέσωσαν 32 ανθρώπους που επέβαιναν σ' αυτό και περισυνέλεξαν πτώματα από τη θάλασσα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα Βιτζίτα Χέρατ δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι το πλοίο, το «IRIS Dena», βυθίστηκε.

Πηγές στο Πολεμικό Ναυτικό και στο υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα δήλωσαν ότι το πολεμικό πλοίο δέχθηκε επίθεση από υποβρύχιο και ότι τουλάχιστον 101 άνθρωποι αγνοούνται στο περιστατικό αυτό, που σημειώθηκε στα ανοικτά της ακτής της Σρι Λάνκα στον Ινδικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με το BBC, ο γραμματέας του υπουργείου Άμυνας της χώρας, υποπτέραρχος Sampath Thuiyakontha, δήλωσε ότι περίπου 140 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι.

Οι πηγές στο υπουργείο Άμυνας είπαν ότι δεν είναι σαφές ποιος επιτέθηκε στο πλοίο.

Εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι η πληροφορία πως αγνοείται η τύχη 101 ανθρώπων δεν αληθεύει και απέρριψε όλες τις αναφορές στα αίτια της βύθισης του πλοίου.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι 32 άνθρωποι, που τραυματίστηκαν κατά το περιστατικό, διασώθηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό της Σρι Λάνκα και νοσηλεύονται σε κρατικό νοσοκομείο στο νότιο λιμάνι του Γκάλε.

Το Πολεμικό Ναυτικό έλαβε σήμα κινδύνου από ιρανικό πλοίο και ενημέρωσε την Πολεμική Αεροπορία της Σρι Λάνκα. Τα δύο σώματα άρχισαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι δυνάμεις της Σρι Λάνκα επικεντρώνουν στη διάσωση ζωών στο ιρανικό πλοίο και θα ερευνήσουν αργότερα την αιτία του επεισοδίου, πρόσθεσε.

Επίσης οι δυνάμεις της Σρι Λάνκα δεν παρατήρησαν κανένα άλλο πλοίο ούτε αεροσκάφος στην περιοχή του περιστατικού, πρόσθεσε.

«Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να διασώσουμε και άλλους ανθρώπους και θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις», δήλωσε.