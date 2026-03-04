Δευτερολογία Μητσοτάκη στη Βουλή: Η Ελλάδα παρέχει αμυντική στήριξη στην Κύπρο και όχι στις βρετανικές βάσεις που βρίσκονται εκεί

0

Τι είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στο ΚΚΕ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη δευτερολογία του στη Βουλή έκανε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ομόθυμη συμφωνία της αντιπολίτευσης απέναντι στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής, μία τραυματική περίοδο για τα κοινοβουλευτικά δρώμενα, όπως είπε, τονίζοντας πως ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλιών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Η δεύτερη παρατήρηση αφορούσε απάντηση στην κριτική του γγ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, αναφορικά με την πρωτοβουλία για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Ο πρωθυπουργός σημείωσε με έμφαση ότι η χώρα μας παρέχει αμυντική στήριξη στην Κύπρο και όχι στις βρετανικές βάσεις που βρίσκονται εκεί, και απευθυνόμενος στον κ. Κουτσούμπα είπε ότι θα περίμενε μεγαλύτερη υπευθυνότητα «όταν για πρώτη φορά μετά απο δεκαετίες, έμπρακτα η Ελλάδα συνδράμει την Κύπρο σε μια πολύ δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία».

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε κόμματα που βρίσκονται δεξιά της ΝΔ επισημαίνοντας ότι διαπίστωσε μία αμηχανία και αφωνία για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να συνδράμει στρατιωτικά την Κύπρο. Σχολιάζοντας τη στάση αυτών των κομμάτων τόνισε ότι κάποτε έκανε λόγο για «πατριώτες της φακής» και μάλλον ήταν προσβλητικός για τις φακές.

Ικανοποίηση που επί της αρχής υπάρχει συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο, εξέφρασε την ικανοποίησή του που επί της αρχής υπάρχει συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ για την ανάγκη δικαιώματος παροχής ψήφου στους απόδημους, και εκτίμησε ότι θα υπάρξουν τελικά οι 200 ψήφοι με τη συνδρομή και άλλων κομμάτων.

Σχολιάζοντας τις παρατηρήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι προβληματίστηκε από τον τρόπο διεξαγωγής της εκλογής αναφορικά με τους απόδημους σε περίπτωση που έχουμε διπλές εκλογές. Γι' αυτό, όπως είπε, ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό να κατατεθεί διάταξη ώστε το νέο σύστημα να ισχύσει 18 μήνες μετά την επόμενη εκλογική αναμέτρηση για να μην υπάρξει το ενδεχόμενο διαφορετικού τρόπου εκλογής σε δύο διαδοχικές αναμετρήσεις εφόσον αυτές χρειαστούν.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε μία χειρονομία καλής θέλησης από το ΠΑΣΟΚ συμφωνώντας με το επιχείρημά του ότι μία μεγάλη εκλογική περιφέρεια μπορεί να προκαλέσει προβλήματα λόγω μεγέθους, και κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να συμφωνήσει στην κατάτμηση σε τρεις μονοεδρικές περιφέρειες, μία σε Ευρώπη και Αφρική, δεύτερη στη Βόρεια και Νότια Αμερική και τρίτη στην Ωκεανία και Ασία, ώστε να υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση. Εκτίμησε, όμως, ότι το ΠΑΣΟΚ θα διαφωνήσει επειδή ήδη το έκανε όταν τέθηκε το θέμα στη διακομματική επιτροπή με το επιχείρημα ότι ευνοείται η ΝΔ. «Το λέω για να καταδείξω ότι υπάρχει ένα στοιχείο υποκρισίας», τόνισε.

Επίσης, αναφερόμενος στον κ. Ανδρουλάκη και το επιχείρημά του ότι η χώρα μας θυμάται την ομογένεια μόνο για εκλογικούς λόγους, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε: «Σαν να προεξοφλείτε πώς ψηφίζουν οι ομογενείς, οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα στην πατρίδα μας με μεγαλύτερη καθαρότητα και εισπράτουν τα εύσημα που αποδίδονται στη χώρα μας με μεγαλύτερη υπερηφάνια από εμάς, γιατί δέν είναι εγκλωβισμένοι στην τοξικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης».

Κλείνοντας τη δευτερολογία του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά η χώρα μας έχει εθνική στρατηγική για τον απόδημο ελληνισμό, που υλοποιείται από το υπουργείο Εξωτερικών και κορωνίδα είναι η επίσημη αναγνώριση της σημασίας της ελληνικής γλώσσας από την UNESCO, όπου η 9η Φεβρουαρίου είναι η Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας και αυτό δρομολογήθηκε από αυτήν την κυβέρνηση.