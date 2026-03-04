Η Κύπρος σε κλοιό προστασίας: Στο νησί οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» – Σε λειτουργία περίπου 2.500 καταφύγια

Σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές κινήσεις των τελευταίων ετών, η Αθήνα επιβεβαιώνει έμπρακτα τη στήριξή της προς την Κυπριακή Δημοκρατία, θωρακίζοντας το νησί απέναντι στις αυξανόμενες απειλές στη Μέση Ανατολή. Το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου, κατέπλευσαν στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», με την υπερσύγχρονη φρεγαάεςνα πραγματοποιεί την πρώτη της ενεργή επιχειρησιακή ανάπτυξη στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους τόνους πως η συγκεκριμένη συνδρομή έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστά εμπλοκή σε πολεμικές επιχειρήσεις. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η στήριξη με κάθε δυνατό μέσο είναι αυτονόητη κάθε φορά που τίθεται θέμα απειλής κατά της Κύπρου, ειδικά υπό τον φόβο πιθανού ιρανικού χτυπήματος.
Το πλέγμα αεράμυνας και η διεθνής συνδρομή
Η παρουσία των φρεγατών συμπληρώνει την ισχυρή αποτρεπτική δύναμη που έχει ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή. Συγκεκριμένα:
- Πολεμική Αεροπορία: Δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16 (συνολικά τέσσερα αεροσκάφη) βρίσκονται από χθες στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.
- Συστοιχία Patriot: Μεταφέρεται στην Κάρπαθο, ενισχύοντας περαιτέρω την αντιαεροπορική ομπρέλα.
Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται άμεσα. Μετά την επίθεση με drones στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε την αποστολή του εξελιγμένου αντιτορπιλικού HMS Dragon, καθώς και ελικοπτέρων με ειδικές δυνατότητες εξουδετέρωσης drones. Σε ανάλογες κινήσεις προχωρούν η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα για αποστολή πολεμικών πλοίων προκειμένου να θωρακιστεί η αεράμυνα της χώρας.
Ετοιμότητα στο εσωτερικό: 2.500 καταφύγια και οδηγίες προς πολίτες
Στο πλαίσιο της μέγιστης ετοιμότητας, οι κυπριακές αρχές έχουν θέσει σε λειτουργία περίπου 2.500 καταφύγια σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι χώροι αυτοί διαθέτουν βασικό εξοπλισμό, όπως νερό, τουαλέτες και εξόδους κινδύνου. Οι πολίτες μπορούν να εντοπίζουν το πλησιέστερο σημείο προστασίας μέσω της εφαρμογής Far Cry, ενώ συστήνεται να έχουν έτοιμο ένα «σακίδιο ανάγκης» με φάρμακα, τρόφιμα και κουβέρτες.
Ταξιδιωτική οδηγία από τις ΗΠΑ
Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) εξέδωσαν νέα αυστηρή ταξιδιωτική οδηγία, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους στην Κύπρο. Παράλληλα, δόθηκε άδεια στο μη απαραίτητο προσωπικό της κυβέρνησης και στις οικογένειές τους να αποχωρήσουν προληπτικά. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη αναβάθμιση του επιπέδου κινδύνου σε χώρες όπως η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.