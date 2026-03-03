Διάγγελμα Μακρόν: «Επιπλέον αντιαεροπορικά συστήματα και γαλλική φρεγάτα στην Κύπρο» – Στέλνει και αεροπλανοφόρο στη Μεσόγειο

0

«Είμαστε σε συντονισμό με την Αθήνα»

Το δικό του διάγγελμα έκανε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα του διαθέτει αμυντικές συμφωνίες με το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ότι θα επιδείξει αλληλεγγύη προς τους εταίρους της.

Όπως ανέφερε, μαχητικά αεροσκάφη Rafale, αντιαεροπορικά συστήματα και ραντάρ έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες και θα παραμείνουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, η Γαλλία θα αποστείλει αμυντικά συστήματα στην Κύπρο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε εντολή να αποσταλεί το αεροπλανοφόρο «Charles-de-Gaulle» στη Μεσόγειο, τονίστηκε στον ΣΚΑΪ.

Μετά το πλήγμα κατά βρετανικής βάσης στην Κύπρο, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την αποστολή «πρόσθετων μέσων αντιαεροπορικής άμυνας» καθώς και της φρεγάτας «Languedoc», η οποία «θα φτάσει ανοικτά της Κύπρου απόψε», όπως γνωστοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Διασφαλίζουμε παράλληλα στενό συντονισμό με τους συμμάχους μας, τους Ευρωπαίους εταίρους μας, πρωτίστως με τους Έλληνες φίλους μας, ώστε αυτή η προσπάθεια στην ανατολική Μεσόγειο να ενισχυθεί από τα πρόθυμα κράτη», πρόσθεσε.