Οι Ιρανοί χτύπησαν με drone κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι – Βίντεο η στιγμή της έκρηξης

Ξέσπασε φωτιά σε παρακείμενο χώρο στάθμευσης

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Την επίθεση με drone επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας πως όλο το προσωπικό είναι ασφαλές. «Δυστυχώς ένα drone έπληξε χώρο στάθμευσης δίπλα στο κτίριο του προξενείου και προκάλεσε πυρκαγιά. Όλο το προσωπικό είναι ασφαλές», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν σήμερα πως έχουν δεχθεί περισσότερες από 1.000 επιθέσεις αφότου το Ιράν ξεκίνησε την εκστρατεία αντιποίνων για την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ επιφυλάχθηκε του δικαιώματός του να αμυνθεί, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Δείτε την στιγμή του χτυπήματος: